Elkezdődött a Művészetek Völgye, az ország leghosszabb nyári összművészeti rendezvénye. Megpróbáljuk összeszedni, mit kell tudni az idei fesztiválról, mik az újdonságok, mire lehet számítani a rendezvény ideje alatt.

Időjárás

Az Időkép szerint hétfőn szeles, zivataros nap lesz, körülbelül 8 mm csapadékkal. Szombaton például egész este esett, de vasárnap nappal végig napos, fülledt idő volt. Hétfőtől vasárnapig 28–32 fokos hőmérsékletet írnak, és elvileg mindegyik napon lehet csapadékra számítani, de ez a völgyes természeti adottságok miatt sokszor kiszámíthatatlan. Mindenképpen érdemes nyári ruha mellett meleg cuccokat is pakolni, mert este általában hideg van, hosszú nadrág és pulóver ajánlott, de a gumicsizma sem jön rosszul.

Jegyek

A háromnapos hétvégi bérlet (júl. 27–29.) 12 ezer forint, az ötnapos (bármelyik öt egymásutáni nap) 22 ezer forint, a napijegy pedig 5 ezer forintba kerül. Fontos, hogy nekünk a bérletet például csak a főtéri templom melletti pultnál adták ki, a Kapolcs elején található pultnál csak napijegyeket árulnak. Bár a fesztivál bizonyos részein jegy vagy bérlet nélkül is lehet nézelődni, a legkisebb programhelyszíneknél is kérik a jegyeket mindenkitől.

Kaja és pia

A többi magyar fesztivállal ellentétben nehéz röviden összefoglalni, hogy ezen a rendezvényen mit, hol és mennyiért lehet kapni, de mi azért körbejártuk a három települést (Vigántpetend, Kapolcs, Taliándörögd), és megpróbáljuk áttekinteni a kínálatot. Pár éves jelenség, hogy a legtöbb helyen már nem is lehet klasszikus olcsó csapolt sör kapni (Dreher, Ászok, Soproni, stb.), cserébe majdnem mindenhol legalább két-három kézműves közül lehet választani. Ahogy néztük, a korsó ára 600–850 forint között van, de a helyi kocsmákban simán lehet 350-ért is kapni dobozos sört, ha valakinek már elege van a sok IPA-ból. A nagyfröccsöt 650-700 Ft körül adják, de ez is változhat persze a bor fajtájától. Az üdítők 450 forintba kerülnek, a rövidek ára pedig 800 és 1200 forint között mozog.

A Művészetek Völgyében az egyik legjobb, hogy menő food truckok, tradicionális kispultok és helyi vendéglátók közül lehet válogatni, ezért tényleg bárki megtalálja a számítását. A teljesség igénye nélkül összeszedtünk pár ételt és árat, amit a fesztiválon láttunk:

csülkös bab 1200 Ft

paprikás krumpli 700 Ft

kézműves burger 1200 Ft

kürtős kalács 1000 Ft

langalló 800–1200 Ft

csülökpörkölt 2150 Ft

csülkös pacal 2150 Ft

csülkös bableves 1450 Ft

Tényleg sok opció közül lehet választani, de név alapján a kedvencünk az őstuloklábszár-pörkölt, ami inkább tűnik Activity-feladványnak, mint valóban létező ételnek. A legtöbb helyen egyébként elfogadnak bankkártyát, de azért érdemes némi készpénzt is magunknál tartani, pláne, ha a vásári soron akarunk venni valamit.

Helyszínek

Kapolcson új helyszín például a Muflon Jazz Udvar, egy kis, hangulatos helyszín, alapvetően jazz-zenével. A Mókuskert már tavaly is volt, de idén például van olyan, hogy folk karaoke, aminek annyi a lényege, hogy bárki énekelhet, aztán egy zenekar kíséri élőben. Aztán ott van a Kőbánya Udvar, a Kőbányai Zenesuli szervezésében az iskolához kötődő vagy feltörekvő együttesekkel. Szintén újdonság Art-Járó nevű hely, Itt TEDx-beszélgetések vannak, a fenti részén a teleknek pedig a KutyaPlacc, ahol kutyás programokra fókuszálnak. Egyébként az egész fesztivál látványosan állat- és családbarát. Taliándörögdön az ElevenKertet már Hangfoglaló Udvarnak, a korábban Cseh Tamás Programként működő állami programról nevezték el, és a programban részt vevő zenekarok lépnek fel. Egy másik érdekes helyszín a KlinikA Udvar, ahol alapvetően alternatív zenei kínálattal készülnek. Vigántpetenden a legnagyobb látványosság a Cirque du Tókert, ahol cirkuszi és más hasonló programok vannak, este pedig lehet kertmozizni.

Fellépők

Idén a fesztivál jóval nagyobb hangsúlyt fektetett a külföldi fellépőkre. Első nap volt De-Phazz-koncert, vasárnap a belga Triggerfinger zenélt, de később fellép az Asian Dub Foundation és Rebecca Ferguson is, illetve természetesen egy rakás kisebb-nagyobb zenekar a Hiperkarmától Kiscsillagon át a Quimbyig. A klasszikus nagykoncertek mellett még egy rakás kisebb érdekes helyszín is van, például a Momentám Udvarban improvizatív előadások lesznek, szerdán pedig este 7 órakor Varga Attila Sixx kollégánk is szerepel a programban. Színház, táncház, népzene, versudvar és még egy rakás olyan program is megtalálható a fesztiválon, ami egy helyen máshol csak ritkán.

Egyéb tudnivalók