Saját fesztivált szervez az Irie Maffia

Augusztusban újabb minifesztivált szerveznek Magyarországon. A Palkonya Hangja mögött három férfi áll: Élő Márton, az Irie Maffia vezetője, Susánszky Ádám a Zing Burger alapítója és Haraszti Ferenc palkonyai borász. Ők találták ki, hogy létrehoznak egy olyan rendezvényt, ahol a táj és a borok mellett olyan zenék kapják a főszerepet, mint a dél-amerikai cumbia, az afrobeat, a reggae és a hiphop. Kiemelten fontos számukra a családias hangulat, amit a jövőben is szeretnének megőrizni, így a maximális létszámot 2000 főben határozták meg, amitől a jövőben sem szeretnének eltérni.

Palkonya Baranya megyében, Pécstől 27 kilométerre, délre fekszik. Élő Márton szerint a táj, a zene és a hangulat egy olyan elegyet alkot, amivel sikerült egy valóban új típusú fesztivált behozni a már így is eléggé zsúfolt magyar közegbe. Az első ilyen fesztivált idén augusztus 10 és 12. között szervezik meg.

Magyar zenekarok közül fellép természetesen az Irie Maffia, a Kéknyúl, a The Qualitons és az Ethnofil is. Délutánonként a pincesoron akusztikus koncertek is lesznek, ezenkívül peui, ghánai és uruguayi fellépők is érkeznek a Palkonya Hangjára.

Aki valami keményebbre bulizna, annak ott lesz a Soundsystem Terasz, ahol olyan DJ-k játsszák a zenét, mint JumoDaddy, Zhao, Suhaid, ELO és Cadik. A BusaPista Hiphop Bázisra az Irie Maffia veterán rappere, Busa Pista hívta meg a hazai underground hiphop legjavát, így például a Slow Village, az NKS vagy a Lusta Bítek is fellépnek majd a fesztiválon.

Gyerekprogramból is sokat ígérnek a készítők, lesz mesekirándulás, Bóbita Bábszínház, gyerekkoncertek, kézműves szakkör is. További információk erre.