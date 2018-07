Pitbull helyett Flo Rida lép fel Székesfehérváron

Pitbull lemondta a fehérvári koncertjét a Fezen Fesztiválon, de a szervezőknek pedig a miatta üressé vált szombat esti koncertidőpontra rövid időn belül, egy nap alatt sikerült fellépőt találniuk: a Pitbullal is közös dalokat jegyző rapper, Flo Rida érkezik majd helyette.

Nagyobb slágerei a "Whistle", a "Right Round", a "Good Feeling" vagy a "Wild Ones". Dolgozott már együtt Pitbull mellett David Guettával, Nicki Minaj-zsal, és Siával is. A FEZEN Fesztivált július 25-28. között tartják Székesfehérváron, a MÁV pályaudvar mellett.

