Valakinek több, mint 7 millió forintot ért egy Prince bakelit

Prince soha meg nem jelent albumának bakelit kiadása lett minden idők legdrágábban értékesített lemeze a Discogs nevű internetes oldalon, számolt be róla a Guardian. Az album eredetileg 1987. decemberében jelent volna meg, mikor az énekes úgy döntött, hogy visszavonja az egészet, mert nem elégedett a dalokkal. Ekkor döntötték el, hogy a már elkészült példányokat meg kell semmisíteni. De ez annyira az utolsó pillanatban történt, hogy addigra a kiadó már több ezernyi példányt juttatott el rádiókhoz, DJ-khez és persze áruházakhoz is. Így nem sikerült az összes példányt megsemmisíteni a lemezből, amik megmaradtak azokat pedig a legértékesebb bakelitek között tartják számon.

Az albumra a fekete borítója miatt szoktak "The Black Album"-ként hivatkozni, a különleges példány új tulajdonosa pedig 27,500 dollárt fizetett érte, ami forintban több, mint 7,5 millió. Ez az album annyira legendás, hogy ez volt eddig is a legdrágábban eladott lemez Dicogson korábban már fizettek érte 15 ezer dollárt is.