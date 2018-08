Sokan már a Glastonburyhez hasonlítják a Szigetet

Csiszár Virág 27 évesen felel a Sziget és a céghez tartozó többi fesztivál külföldi, élő zenés fellépőiért. Többek között az ő munkájának köszönhető, hogy idén az Arctic Monkeystól Kendrick Lamaron át Lana Del Reyig egy rakás tényleg aktuális, menő előadó koncertezik a Szigeten. Nem igazán szokott interjút adni, de az Indexszel most kivételt tett, mi pedig arról kérdeztük, hogyan néz ki a háttérben az a munka, amin keresztül nemzetközi szupersztárok érkeznek Budapestre.

Hogyan kerültél a Szigethez?

2013 elején jöttem a céghez, először Muraközy Péterrel dolgoztam (ő felel a szigetes fesztiválok belföldi bookingjáért – a szerk.) a magyar zenekarokat érintő részeken a leszervezéstől a helyszíni lebonyolításig. Közben fokozatosan kerültem kapcsolatba Dannal (Dan Panaitescu, a Sziget korábbi főbookingosa, aki két éve halt meg autóbalesetben – a szerk.), majd kezdtem el egyre többet dolgozni vele. Elvitt Londonba ügynökségekkel találkozni, vitt külföldi fesztiválokra, hogy lássam a feltörekvő zenekarokat, valamint megosztotta velem a hatalmas kapcsolatrendszerét, ami talán a legfontosabb ebben a szakmában.

Arról nem mesélt neked, hogy milyen volt koncerteket szervezni még azelőtt, hogy a közösségi médiának köszönhetően ma már városokra lebontva lehet monitorozni, hogy melyik előadó mennyire népszerű?

De, nagyon sokat, konkrétan le van fűzve egy mappába az összes olyan fax és levelezés, ami a szigetes koncerteket érintette még az internet előtti időszakból. Nekem most sem fér a fejembe, hogyan lehetett ezt annak idején faxon meg levélben intézni, miközben ma már sokszor az sem elég, hogy fél-egy éven át folyamatosan emailezel a fellépők menedzsmentjeivel.

Van bármi olyan a te munkádban, amiben némileg eltérsz az elődödtől?

Nem igazán, az eddigi két Sziget, amelynek fellépőit már én szerveztem, nagyjából folytatása Dan munkájának. Ebben persze az is közrejátszik, hogy már az ő idejében is volt olyan, hogy kikérték a véleményemet egyes fellépőkről, szóval úgy önmagában a booking menete nem változott. Azt viszont érzékelem, hogy évről évre egyre korábban kezdünk el dolgozni az adott év fellépőlistáján, például már idén tavasszal kiküldtük az első ajánlatokat a 2019-es Szigetre. Ilyenkor persze arra is figyelnem kell, hogy egyszerre felelek az idei fellépőkért, de közben már a következő év is ott lebeg a szemem előtt. Emlékszem, amikor a Szigethez kerültem, még volt egy kis pihenős szakasz a fesztivál után, hogy aztán szeptemberben kezdjük el kitalálni, kiket szeretnénk, majd októberben küldtük ki az első ajánlatainkat. Most meg már 2020-on dolgozunk.

Mennyire durvult el a fesztiválpiac azóta, hogy az élő fellépés lett a zenekarok fő bevételi forrása?

A drágulás minden évben érezhető, és bizonyos esetekben bőven meghaladja az átlagos 10 százalékot, ami azonban érthető, hiszen sok előadó akkor igyekszik legjobban meglovagolni a népszerűségét, amikor nagyon aktuális.

Mennyire számít a fellépőknél a saját preferenciátok, és mennyire az, hogy kik jelentkeznek nálatok, hogy az előadóik ráérnének a Sziget idején?

Folyamatosan kapjuk az ajánlatokat, és vannak olyan ügynökségek, amelyek már akár két évre előre terveznek, ez nyilván sokat számít. Azonban nálunk az is nagyon fontos, hogy minden évben megkérdezzük a fesztiválozóinkat, hogy melyik zenekarokat szeretnék a Szigeten látni, erről megkapjuk a megfelelő statisztikát, és ez alapján tökéletesen fel tudjuk mérni, kikre van igény a közönség részéről. Ebből csinálunk egy összesített shortlistet, majd hozzátesszük azokat, akikről tudjuk, hogy a Sziget alatt a környéken turnéznak, illetve azt figyelembe vesszük, kik a legmenőbbek éppen a nyugati fesztiválokon. Azt is figyeljük, hogy a zenekarok ezeken a piacokon hogyan teljesítenek, mekkora a jegybevételük a headline-turnékon. Sokszor előfordul velünk az is, hogy egy-egy ígéretes zenekart időben elcsípünk, és ezáltal a népszerűségükhöz képest sokkal jobb áron szerezzük meg őket, mint azok a fesztiválok, amelyek csak később kapcsolnak.

Az Arcade Fire például headline-turnén volt Budapesten, mégis csak pár ezer ember volt rá kíváncsi. Ez alapján elhívnád őket a Szigetre?

Nálunk az a lényeg, hogy a kulcspiacokon hogyan szerepelnek a zenekarok, a magyar helyzet azért sokszor ezt nem tükrözi megfelelően. Amit mindenképp kiemelnék, hogy mi nemcsak bérleteket, hanem napijegyeket is árulunk, ezért a legfontosabb, hogy minden napra legyen erős headlinerünk, de még a második slot is számít ahhoz, hogy naponta 20-25 ezer napijegy elmenjen. Éppen ezért általában a headlinerek leszervezésével kezdjük, és hozzájuk igazítjuk utána a többit. Szerencsére stílusbelileg nincs megkötve a kezünk a Szigetnél, ezért az utóbbi nem szokott probléma lenni.

Pedig Franciaországban vagy Németországban tele vannak a rock- és metálfesztiválok.

Igen, ott ez nagyon megy, nálunk viszont ez kevésbé lenne sikeres.

Azért a Metallicát hívnátok, ha lehetne?

Természetesen, de ők jobban szeretnek headline-bulikat csinálni.

Idén hosszú évek után úgy tűnt, mintha kicsit letisztult volna a szerepe a Soundnak és a Voltnak a Sziget mellett. A Volton például fellépett a Depeche Mode, a Limp Bizkit vagy az Iron Maiden, csupa olyan zenekar, amikre kifejezetten vevő a magyar közönség. Mennyire volt tudatos, hogy a menő külföldi előadók idén szinte 100 százalékban a Szigetre kerültek?

Azt azért érdemes tudni, hogy nem mindig arra a fesztiválra jön össze egy fellépő, amelyikre mi is szeretnénk. Például az Iron Maident idén a Szigetre szerettük volna elhozni, ahogy a Depeche Mode-ot is. Az Iron Maidennek még több pénzt is ajánlottunk a Szigetre, de úgy döntöttek, hogy korábban fejezik be a turnét. Ugyanez volt a helyzet a Depeche Mode-dal.

Például Kendrick Lamar esetében nem féltek attól, hogy a magyar közönség számára nem annyira vonzó, hogy 20-25 ezer napijegyet eladjatok rá?

Azzal tisztában vagyunk, hogy a magyar vásárlóknak nem Kendrick Lamar lesz a kedvencük, de ilyenkor a külföldi bérleteseinkre is gondolnunk kell, hogy nekik mennyire jó lesz egy ilyen aktuális nevet is látni a fesztiválon. Folyamatosan keressük az arany középutat. Lehet, hogy egyik nap nem lesz annyi napijegyes, de van egy Kendrick Lamar, a másik nap viszont mondjuk sold outos Shawn Mendes miatt, aki egész Európában összesen három koncertet ad. De mondhatnám Lana Del Reyt, akinek egy koncertje volt Európában idén nyáron, vagy a Mumford & Sonst, akiknek ez lesz az egyetlen európai bulijuk ebben az időszakban.

Büszke vagy az idei lineupra?

Nagyon, de ahogy említettem, a pluszpénz mellett az is kellett, hogy idén sokszor legyen szerencsénk, és augusztusban meglepően sokan turnézzanak a környékünkön.

A mainstream európai fesztiválok közül tudsz mondani olyat, aminek jobb az idei fellépőlistája a Szigetnél.

Nem, de nem is szeretnék! A sajtó és az ügynökségek részéről is érzékeljük, hogy sokkal nagyobb a nemzetközi érdeklődés irántunk, mint korábban.

Van olyan fellépő, akit személyesen is nagyon szerettél volna idén?

Lana Del Rey abszolút ilyen, pláne úgy, hogy pár éve már leegyeztettük a szigetes koncertjét, de mielőtt bejelentettük volna, lemondta. De én nagyon örülök most Lykke Linek is, akinek még az ügynöke is mondta, hogy idén végre összejött a szigetes fellépés. A lineupból egyébként nagyon szeretem még a Børnst, az Unknown Mortal Orchestrát, és nagyon várom Nick Murphyt is. Az nagyon fontos, hogy ugyan sokszor kapunk kritikát amiatt, hogy túl populárisak vagyunk, de azt el kell fogadni, hogy a magyarok szeretik a popzenét.

Idén se end show, se DJ-k nincsenek a nagyszínpadon. Kidurrant végre az EDM-lufi?

Nem, legalábbis mi nem ezt tapasztaljuk, ráadásul Kygo DJ-produkcióval lép majd fel. Az end show megszűnésének több oka is van. Az egyik, hogy a nagyobb fellépők jobban preferálják a hétköznapi időpontokat, mint a kedd vagy a szerda, és idén pont úgy alakult, hogy az utolsó napra, azaz keddre beesett az Arctic Monkeys és a War on Drugs. Előbbit meg nyilván nem fogjuk visszamondani, ezért a záró show helyett a hétfői Kygo-bulira tartogatunk extra látványelemeket.

Mekkora volt a legnagyobb összeg, amit láttál egy DJ-ért?

Gázsikról sajnos nem nagyon beszélhetek.

Oké, de mondjuk 100 ezer euró fölé is felmehet egy ismertebb DJ ára?

Jócskán.

Sokan igazságtalannak tartják, hogy rockzenekari gázsikat fizetnek ki két pendrive-val érkező DJ-knek.

Én ezt nem így látom, és a két pendrive-os általánosítás sem valós. Rengeteget költenek a produkcióra, a látványra, sok esetben nagyobb stábbal utaznak, mint egy zenekar. Ezért nem is sajnálom tőlük ezt a pénzt.

Valóban létezik az az iparágban, hogy csomagban árulnak előadókat? Hogy az ügynökség azt mondja, ez a sztár csak akkor lesz a Szigeten, ha elhozzátok még ezt a két másik fellépőt is?

Ez inkább úgy működik, hogy elhozunk egy headlinert egy ügynökségtől, akkor még átnézzük, kik vannak náluk, akik minket érdekelhetnek. A headlinereknek esetleg lehet annyi óhajuk, hogy kiket akarnak maguk előtt látni a nagyszínpadon. Előfordult már, hogy küldtek egy listát, amiről nem volt szimpatikus senki, mire én visszaküldtem egy tízes listát, hogy viszont kiket tudnék én elképzelni előttük a Szigeten, és végül arról választottak valakit.

Az összes komolyabb nyugati fesztivál két-három napos, ezzel a szemben a Sziget hivatalosan is hét napig tart. Meddig tartható fent az az állapot, hogy két-három napos fesztiválok színvonalához hasonló fellépőkkel töltsetek meg egy teljes hetet?

Reméljük, hogy igen, és mi is ezen vagyunk. Ez egy nagyon unikális dolog, és sokszor az ügynökök sem hiszik el, hogy nálunk tényleg hétnapnyi hely van zenekarokat szervezni. Arról nem is beszélve, hogy a külföldi fesztiválozók ár-érték arányban jobban kijönnek nálunk hét napból, mint kint háromból.

Ti nem terveztek olyat, hogy különböző titkos, eldugott bulikat tartanak a fesztiválon azok a fellépők, akikre általában ezrek kíváncsiak?

Idén lesz ilyen, de ennél jobban nem lőném le a poént. Pár aprósággal biztosan készülünk.

Igaz az, hogy a legeslegnagyobb nevek esetében a mainstream fesztiválok kvázi egymásra licitálva próbálják megszerezni a fellépőt?

Ez nem feltétlenül licitszerűen működik. Az ügynökök igyekeznek felépíteni egy turnéperiódust, hogy pontosan melyik időszakban szeretne a zenekar játszani, vagy esetleg megnézik, hogy ha több nagyon jó ajánlat is kb. egy időszakra vonatkozik, akkor ahhoz igazítják a turnét. Ha ide pont beférünk, akkor kizárólag azon múlik a fellépés, hogy ki tudjuk-e őket fizetni. Az idei fesztiválra is terveztünk egy költségvetést és számolgattunk, hogy a 2018-as Szigetre kb. mennyivel kell ahhoz többet ajánlanunk, hogy például Lana Del Rey vagy a Mumford & Sons elfogadja az ajánlatunkat.

Arra felkészültetek, hogy pár éven belül csak rapperek lesznek a nagyszínpadon? Nagyon erre utalnak az elmúlt évek jelei.

Nem hiszem, hogy így lesz. Ennyi erővel ugyanezt megkérdezhetted volna pár éve, csak rap helyett DJ-kkel, aztán látod, ez sem történt meg.

A Balaton Soundon volt egy időszak, amikor egy rakás kurrens és izgalmas amerikai rappert sikerült felléptetni az egyik színpadon, de mintha az elmúlt két évben ebből is visszavettetek volna. Szerintem egy kezemen meg tudom számolni, idén hány amerikai rapper lép fel a szigetes fesztiválokon, miközben ma már egy követ nem tudsz úgy eldobni a tengerentúlon, hogy ne találj el egy 300 milliós nézettségű Youtube-rapvideót.

Igen, idén talán egy kicsit poposabb irányba mentünk tovább, de nálunk is cél, hogy ezen a stíluson belül több fellépőt hozzunk. Tavaly egyébként ez szerintem jól működött, és idén is célunk volt.

Folyamatosan járod a nemzetközi fesztiválokat. Van olyan dolog, amit esetleg szívesen átvennél a Szigetre?

Szerintem a legtöbb fesztiválnak inkább minket kellene példaként kezelni. Nagyon sok embernek nem tűnik fel, hogy a Sziget mennyire más a nagy külföldi eseményekhez képest. Te is voltál külföldön fesztiválon, és biztosan észrevetted, hogy mennyi minden hiányzik ahhoz képest, amit nálunk évek óta megkapsz. Olyan szintű infrastruktúra sehol máshol nincs, mint a Szigeten. A fellépők vagy az ügynökök már attól el vannak ájulva, hogy milyen nálunk a backstage. Sok Angliából érkező szakmabeli konkrétan a Glastonburyhez hasonlít minket nem csak a méretből kifolyólag.

Kivel rivalizál ma a Sziget? A Glastonburyvel?

Ez érdekes kérdés, mert a legtöbb látogatónk idén Nagy-Britanniából érkezik, ahol idén nincs Glastonbury, talán ez is kicsit közrejátszik ebben.

Kit nézel meg a Szigeten biztosan?

Lykke Lit és Børnst mindenképpen, a headlinereket a nagyszínpadon igyekszem megnézni mindennap, de ha csak egyet kell választani, akkor talán Lana Del Reyt mondanám.