Mindenki a Felső Tízezerhez akar tartozni

Jövő héten jelenik meg a Felső Tízezer második, Majd lesz valahogy című albuma. Sallai László zenekara a B-terv című számmal vezeti fel a tízszámos lemezt, a dalhoz készült videót pedig a Stenken lehet először látni.

A dal klipjét Nagy Balázs és a Rotera csapata készítette a zenekar ötlete alapján. A videó egyértelmű utalás a Felső Tízezer nyári tagcseréjére, Korándi Dávid (Cappucino) nemrég ugyanis elhagyta a zenekart, a helyét pedig az amerikai Justin Spike vette át.

Ebben a klipben gitárost keresünk egy nagyszabású casting keretében, ami tulajdonképpen rímel a valóságra, mert június elején tényleg elváltak az útjaink Korándi Dáviddal. A klip ötlete egyébként már akkor felmerült, amikor Dávid még a zenekarban volt, sőt akkor még az is tervben volt, hogy az utolsó pár koncertről, illetve az elválásról saját szórakoztatásunkra dokumentumfilmet forgatunk. Ez végül nem valósult meg, a klip azonban igen

– meséli az Indexnek Sallai Laci, a zenekar frontembere.

Az új tag, Justin Spike egyébként Texasból érkezett Magyarországra, itt él már több éve, a hazai közönség pedig talán ismerheti is a Morzsa Records zenekarból. Otthon tagja volt a texasi Mount Righteous nevű formációnak, amelynek zenéjét olyan (jellemzően soktagú) zenekarokhoz szokták hasonlítani, mint az I'm From Barcelona, az Architecture In Helsinki vagy a Polyphonic Spree, illetve Harr Herrar néven készített egy szólólemezt is, amin minden hangszert ő játszott fel szalagra.

A klipben azonban nem csak a Felső tízezer friss igazolása tűnik fel, hanem egy csomó arc a honi undergroundból, olyan zenekarok tagjai, mint a Gustave Tiger, a Mayberian Sanskülotts, a Rock Band For Old Men, és még tényleg nagyon sokan mások. Itt a klipben szereplő haverzenészek/zenészhaverek teljes listája:

Szabó Benedek, Bradák Soma (Galaxisok)

Dorozsmai Gergő, Szabó Csabi, Hó Márton (Gustave Tiger)

Lang Ádám (Mambo Rumble) és kutyája, Nina

Korb Géza (Rock Band For Old Men)

Czeglédi Szabolcs (Run Over Dogs)

Csordás Zita, Szigeti Árpád, Várnai Sziló (Mayberian Sanskülotts)

Vincenzo Pellachia (Bozo)

Fűzi Balázs

Bihari Balázs (Hippikiller)

Kocsis Andris (KERET)

Oroszi Iván (M.Á.K., Romanes)

Cz. K. Sebő (Platon Karataev)

Barkóczi Noémi, Tóth Dóri (BN, Nunki Bay Starship)

Fülöp Peti (Fancy Dress Party)

Sallai Áron (Sallai Laci öccse)

A klip egyébként egy nap alatt forgott a nyolcadik kerületben, a Run Over Dogs próbatermében, akik nemcsak a helyszínt és az egyik sztárvendéget kölcsönözték, hanem a lemez hangmérnökét is: a lemez megszólalásáért felelő Gál Máté ugyanis szintén a Run Over Dogs tagja. "A forgatás egyébként meglepően könnyedén zajlott, sőt, akkora házibuli-hangulat uralkodott a helyszínen, hogy aztán a résztvevők San Franciscó-i hippikommunákat meghazudtoló közös zenélésbe bonyolódtak" – teszi hozzá Sallai Laci.

A Felső Tízezer második albuma augusztus 22-én, jövő szerdán, fog megjelenni, Majd lesz valahogy címmel. A lemezbemutató koncert szeptember 7-én, pénteken, az A38 koncerttermében lesz, az estét a jó öreg Rock Band For Old Men vezeti fel.