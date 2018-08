A zokni-szandál igazából rohadtul nem ciki

Bár még csak az év elején adta ki bemutatkozó nagylemezét a Madrapur, a budapesti zenekar máris új anyaggal jelentkezett: a zokni-szandálos borítóval és A Madrapur leszarja címmel érkező EP a Stenken hallható először.

És hogy hogyan kapcsolódik a zokni és a szandál együttes viselése az anyag szókimondó címéhez? "Sokáig nevettünk a zokni-szandálos figurákon, később azonban megértettük ezt a csodálatos szimbólumot. A zokni-szandálos emberek ugyanis tesznek a külvilágra. Nem érdekli őket a sok hülye társadalmi elvárás, divat vagy hamis benyomások. Ez az aktuális lázadás, a modern punk" – ad magyarázatot Kozma Máté, a zenekar egyik énekes-gitárosa. A borító egyébként Lengyel Heni munkája.

Az EP-t májusban vette fel a zenekar a budapesti Sounday Stúdióban – egy teremben, egyszerre játszva –, miközben a zenekar munkáját Vastag Gábor és Lázár Domokos (Esti Kornél, Pegazusok Nem Léteznek) segítette. A zenekar másik énekes-gitárosa, Szabados Gábor szerint a Madrapur számai a mainstream és az underground között lavíroznak, ők pedig nem szeretnék magukat elkötelezni egyik oldal mellett sem, erre utalnak az anyag címével.

A hallgatók és a szakmabeliek gyakran fogalmaznak meg arról kritikát, hogy mit kellene másképpen csinálnunk. A mainstream oldal képviselői általában nyersnek találják a zenénket, és azt tanácsolják, puhítsunk a dolgon, ha előrébb szeretnénk jutni a jövőben. Az underground arcok pedig egyenlőre nem túl befogadóak velünk szemben. Szerintük popzenét játszunk, de azt mondják, némi változtatással talán működhetne is a dolog. Mi úgy döntöttünk, hogy nem szeretnénk már létező Bergendy- vagy Emergency House-refréneket felhasználni a dalainkban, illetve nem tekerjük fel a delay, reverb, chorus pedáljainkat sem, hogy ultramenő pszichedelikus hangzást csiszoljunk magunknak. Itt vagyunk a mainstream és a szubkultúrák között, és nem áll szándékunkban elmozdulni innen. A kislemez címe egyfajta üzenet az elmúlt két év efféle visszajelzéseinek. Azt csináljuk, ami jön, és senki kedvéért nem változtatunk ezen

– fejti ki Szabados Gábor.

A Madrapur leszarja dalaihoz szöveges videók is készültek, tehát meghallgathatóak a YouTube-on, illetve felkerültek a zenekar Bandcamp-oldalára is, ahonnan ezer forintos zenekari támogatásért cserébe le is lehet húzni azokat.

A Madrapur augusztus 29-én, szerdán, koncertezik legközelebb, méghozzá a Robotban, az Idegen társaságában, majd a zenekar fél évig tartó alkotói szabadságra vonul, így 2018-ban ez lesz az utolsó Madrapur-koncert.