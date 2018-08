Még mindig nincs vége a fesztiválszezonnak

Sőt, két zenei fesztivál még csak most kezdődik, mindkettő a Balaton partján. Szerdán nyílik a B.my.lake és a Strand is.

Fotó: Rockstar Photographers

Augusztus 21-én indul és négy napon át tart Zamárdiban a Strand Fesztivál, amelynek fő fellépői a Thirty Seconds to Mars, a színészként Oscar-díjas Jared Leto együttese, valamint Robin Schulz, Rag'n'Bone Man, Fritz Kalkbrenner vagy a SNAP! De persze száznál több magyar zenekar is fellép a Tankcsapdától Ákoson át az Ivan & The Parazolig. Szombat este a Halott Pénz koncertje zárja a fesztivált.

Szintén 21-én indul egy másik balatoni fesztivál, ahol az underground elektronikus zenéé a főszerep. A B.my.Lake fesztivált idén új helyszínen, a keszthelyi Zala Kempingben rendezik meg.

A fellépők között szerepel Richie Hawtin, Marco Carola, Maceo Plex és a Tale of Us.