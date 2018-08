Majka karrierjének jót is tehet a Curtis-ügy

Az elmúlt évek magyar popzenéjének egyik legnagyobb történése, hogy Majka és Curtis szakítottak egymással. Mindezt előbbi egy koncerten jelentette, majd egy részletes Facebook-bejegyzésben magyarázta a miérteket, köztük egykori társa állítólagos drogproblémáit.

Az eset azért is érdekes, mert talán még soha nem volt olyan a magyar könnyűzenében, hogy előadók ennyire nyíltan valljanak a másik sötét ügyeiről, miközben Magyarország jelenleg egyik legfelkapottabb produkciójáról van. Majkát mindenki ismeri régóta, azonban Curtisről egy szűk rétegen kívül csak kevesen tudják, hogyan lett újpesti focistából az ország egyik legismertebb rappere.

Majkáról közismert, hogy annak idején az első Való Világban tűnt fel, utána pedig aprólékos munkával egyszerre építette az előadói és műsovezetői karrierjét is. 2011-ben összeállt Széki Attilával, vagyis Curtisszel, és szép lassan az ország top 10-esprodukcióinak egyikévé nőtte ki magát párosuk.

Iparági forrásaink szerint a produkció most jutott el arra a pontra, hogy még egy szintet lépve, Halott Pénzzel párban Magyarország legkeresettebb előadóivá válhassanak. Ezért is annyira meglepő, hogy Majka éppen most jelentette be, hogy ennyi volt Curtisszel. Azonban több, a produkcióhoz és az előadóhoz közel álló forrásunk szerint ez a lépés várható volt, és sokan csodálkoztak, hogy Majka csak most lépte meg.

Curtisről már cikkezett a bulvársajtó: tavaly nekiment az autójával egy lámpaoszlopnak, a vérében pedig alkoholt és kokaint találtak. Négy évvel ezelőtt azzal került a hírekbe, hogy megverte a menyasszonyát, aki többek között azt is elmondta, hogy nem ez volt az első eset, és a folyamatos félrelépései miatt nemi betegséget is elkapott tőle. Közben a karrierjén ezek a balhét semmit sem rontottak, sőt, a Belehalok című számnak köszönhetően Majka mellett ő is berobbant a köztudatba, a dal klipje pedig jelenleg 52 millió (!) megtekintésnél jár a Youtube-on.

Ahogyan azt az Indexnek többen is elmondták, Curtis ezer szállal kötődik Újpesthez. Sokáig helyi csapatban focizott, összesen öt felnőtt meccse volt a magyar elsőosztályban, kétszer pedig kölcsönadták, egyzer a Kecskemétnek, majd a Szolnoknak. A hozzá közelállók szerint ügyes focista volt, de nem volt meg benne az az extra, ami kell, ráadásul már akkor meglehetősen bohém életet élt. 2009-ben egy térdsérülés miatt akadt meg a karrierje. Saját bevallása szerint az egy év kihagyás arra volt csak jó, hogy többet tudott foglalkozni a rapkarrierjével. Az első komolyabb figyelmet az Újpest a negyedem című számmal kapta.

A videóban feltűnik többek között Ganxsta Zolee és Lupo is (vele az Index is forgatott korábban), illetve egy tucat elég súlyos arcnak kinéző figura, miközben Curtis baseballütővel hadonászik. Ugyan a gengszterrap sajátossága, hogy az előadók jóval veszélyesebbnek állítják be magukat, mint ami valóság, az újpesti és underground közegben jártas forrásaink szerint Curtis

tényleg csibész életet él, a rokonságában is vannak olyanok, akik máig őrző-védő munkát végeznek Újpesten, és nem idegen tőlük az alvilág sem.

Azt viszont többen is állították, hogy ugyan Curtisnek voltak ilyen-olyan ügyei, alapvetően senki sem hívná bűnözőnek, inkább csak egy olyan srácnak, akit mindenki imád Újpesten, és elég kemény társaságban nőtt fel. Egyébként azt, hogy Curtist mindenki szereti Újpesten, szinte az összes forrásunk megerősítette, hiszen családilag évtizedek óta ott vannak a negyedik kerületben, a helyiek és a focicsapat közegéből mindenki ismeri őket.

Majkáról közismert, hogy Újpest-drukker, 2011 környékén egymásra is találtak Curtisszel. Ekkor Majka már három nagylemezen túl volt, a Való Világ után pedig folyamatosan kapta a rádiós és tévés munkákat, és voltaképpen Magyarország egyik legismertebb közszereplőjévé vált. Ugyan önmagában is erős brandértékkel bírt, Curtisszel - főleg a Belehalok után - kifejezetten erős párost hoztak létre, 2018-ra eljutottak oda, hogy 2-3 millió forint körüli összegért lépnek fel, közel 20 fős stábbal, több fesztiválon főfellépőként. (A gázsi egyébként kb. a fele elmegy a stábra, technikára, stb.). Idén nyáron már a Volt himnuszát is ők adták elő Pápai Jocival, ami annak is a jele, hogy Majkáék zenéje nem csak a lakossági vonalon találta meg a közönségét, hanem a fiatalabb, fesztiválos közegben is.

Sokkal többet kérhetnének a fellépéseikért, mint amennyit

- mondta nekünk egy koncertszervezésben jártas forrásunk arra utalva, hogy hiába megy jól a szekér a produkciónak évek óta, Majka állítólag egész egyszerűen sokáig nem akart több pénzt kérni a fellépéseiért, pedig az piacilag indokolt lett volna. Jelenleg annyira számít nagy névnek itthon, hogy a következő szezonban már 4-5 millió forint körüli gázsit is elkérhet egy-egy fellépésért, a népszerűségét pedig az is jól mutatja, hogy idén megtöltötték több mint 10 ezer emberrel a Budapest Parkot, és a Budapest Arénában is önálló nagykoncertet adtak.

Azt azonban több, egymástól független forrásunk is megerősítette, hogy Majkával szemben Curtisszel rendszeresen problémák voltak, sokszor miatta csúsztak koncertek, és menedzselési szempontból is necces, amilyen stílusban néha a közösségi oldalakon kommunikál. "A koncertjeiken rendszeresen olyan arcok voltak a backstage-ben, akikre ők azt mondják, hogy csibészek, de hát közben tudjuk, hogy ezek bűnözők. Drogdílerek, stricik, prostituáltak" - mondta nekünk a forrásunk.

Ezért nem csoda, hogy Majkának Curtis állandósult drogproblémái miatt lett elég az egészből. Curtishez közel álló forrásaink szerint ez egyértelműen a kokainra vonatkozik, amivel kapcsolatban már összetűzésbe került a rendőrséggel. Árulkodó részlet a szegedi koncerttel kapcsolatban, hogy a Szeged Ma portál szerint Curtis rosszul lett a fellépés előtt, és mentőnek kellett elvinnie.

Egy tollvonással elintézte a karrierjét

- mondta nekünk egy Curtishez és Majkához is közel álló rapper, és a hiphop körökben sokan kifejezetten rossz néven vették, hogy Majka ilyen nyíltan, először szóban, majd írásban is kvázi bemószerolta korábbi zenésztársát droghasználat miatt. Azt mindenki elismeri, hogy voltaképpen Majka nyúlt Curtis hóna alá, és emelte maga mellé, azonban a hiphop közegen belül sokakban megütközést keltett, hogy ezt így intézte. "De tudjuk milyen a Majka, szereti a sajtó figyelmét, de ezt még akkor sem így kellett volna, ha alapvetően jót akart" - mondta nekünk a forrásunk, aki szerint Curtisnek az újpesti társaságnak köszönhetően nem volt nehéz belecsúszni a rosszba.

Az egyik legnagyobb kérdés, hogy mi lesz Majka és Curtis zenei karrierjével.

Nem véletlen, hogy Majka példájul a Mindenki táncol c. számot például egyedül csinálta, valószínűleg ő is érezte már egy ideje, hogy ez a felállás így véges

– mondta nekünk egyik forrásunk. Kitért arra is, hogy Curtis nélkül Majka értéke nem, hogy csökkenni fog a zenei piacon, hanem még nőhet is, és felkerülhet a következő szezonban arra a polcra, ahol például Halott Pénz is van.

Borítókép: Majka és Cutris a Campuson 2017-ben. Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index.