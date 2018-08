A család szerint az orvosa a felelős Prince haláláért

Prince családja beperli a zenészt a halála előtti napokban kétszer is kezelő orvost – írja a Pitchfork.

Prince 2016 áprilisában halt meg, a halálát gyógyszer-túladagolás, ezen belül is fentaniltartalmú fájdalomcsillapító okozta. A fentanil egy szintetikus opioid, amely ötvenszer erősebb, mint a vele rokon heroin. Az utólagos vizsgálat szerint Prince azt hihette, a Vicodinhoz hasonló, receptre kapható gyógyszer vesz be, de valójában feketepiaci tablettákat kapott, azóta se tudni, honnan. Akkor senki ellen nem emeltek vádat.

A család azért döntött a per mellett, mert úgy gondolják, hogy az orvos, Michael T. Schulenberg nem tudta megfelelően felmérni, értékelni és kezelni Prince opioidfüggőségét, aminek jelentős szerepe volt a zenész halálában, noha előre látható volt, hogy ha nem kezdenek vele valamit, az állapota ide fog vezetni.

A család 50 ezer dollár (13,9 millió forint) kártérítést követel, de az orvos ügyvédje szerint a vád teljesen alaptalan, kiállnak a Prince-nek nyújtott kezelés helyessége mellett, és állnak a per elébe.

Az opioidok a legerősebb fájdalomcsillapítók, lehetnek természetes, félszintetikus vagy szintetikus vegyületek. Az utóbbi években az Egyesült Államokban egyre súlyosabb problémát okoz az opioipfüggőség, a problémáról legutóbb ebben a cikkben írtunk részletesebben. Tavaly ősszel Donald Trump amerikai elnök már egészségügyi szükségállapotot hirdetett a probléma kezeléséért.

Egy júniusi tanulmány szerint minden ötödik fiatal amerikai felnőtt opioidok miatt hal meg. Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) adatai szerint az opioidok, beleértve a vényköteles változatokat, a heroin és a fentanil rekordot jelentő több mint 42 ezer amerikai halálát okozták 2016-ban. A becslések szerint csak ebben az évben 1,7 millió évnyi emberélet veszett oda idejekorán az opioidok miatt, ami több, mint amennyi a HIV/AIDS, a magas vérnyomás és a tüdőgyulladás számlájára írható. A vizsgált évben minden 65. amerikai halálát opioid fájdalomcsillapítók okozták, ami 2001-hez képest 296 százalékos növekedést jelent.

Az opioidproblémára az is segít ráirányítani a figyelmet, hogy az utóbbi években több híresség halálában is szerepet játszottak ezek a szerek. Prince mellett egy másik zenész, Tom Petty tavaly októberi halálát is gyógyszer-túladagolás okozta.