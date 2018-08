Egy koreai fiúzenekar lenyomta Taylor Swiftet

Megvan a BTS nevű K-pop együttes? Nekem nem volt, igaz, a koreai popzene (igen, K-pop, az) nincs az érdeklődésem homlokterébe, és nem is valószínű hogy lesz, de amikor az ember hírügyeletben ül, minden hülyeségre felfigyel. Szóval a BTS az ázsiai piacon nagy szám volt eddig is, közösségi médiás rekordokat döntögetnek sorban, sikoltozó tinilányok akarják megérinteni őket, stb.

A fent látható, Idol című videó viszont megjelenése után nem sokkal úgy megdöntött egy YouTube-rekordot, hogy csak néz az ember: 24 óra alatt 56 millió lejátszás az elég komoly, ugye. Az eddigi rekordot Taylor Swift tartotta a Look What You Made Me Do című nótájával, amit a 2017-es Video Music Awards alatt toltak ki a YouTube-ra, a klip egy nap alatt 43 millió lejátszást hozott.



Hát, gratula.