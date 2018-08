Meghalt a rockzene nyáron a Spotifyon

Kiadta a Spotify, hogy melyik dalokat játszották le a nyáron a legtöbb alkalommal a szolgáltatáson belül. Nem túl meglepő módon egyetlen egy rockszám van a top20-ban, bár az sem túl jó.

A legtöbb alkalommal Drake In My Feelings c. számát játszották le június 1. és augusztus 20. között, több mint 393 millió alkalommal. Nem mellesleg Drake az egyetlen, aki összesen öt dallal szerepel a legtöbbet játszott dalok listáján. Ez a sokszorosa a Youtube-játszásának a számnak.

Második helyre a Maroon 5 és Cardi B közös száma került közel 300 játszással, a harmadik helyen pedig szintén a rapper van az I Like It c. számával. Ugyan a Maroon 5-ot lehetne rockzenekarnak is hívni, ez a dal rendesen eltér műfajilag, ezért mi nem soroljuk oda.

Összességében a listát dominálja a hiphop, az elektronikus- és popzene, illetve ezek keveréke, mint Calvin Harris és Dua Lipa vagy Tiesto és Post Malone. Érdekesség, hogy az idén rablótámadásban elhunyt XXXTentaciontól két szám is felfért a listára, ami jól jelzi, hogy egy fiatal zenész korai halála máig képes feltornászni a játszási számokat, bár az is érdekes, hogy a szintén idén elhunyt, és elképesztően népszerű Avicii-től egy dal sem fért fel.

Eredetileg rockzenekarok közül a Maroon 5-on kívül még a 5 Seconds of Summer egy száma szerepel még, de az is pont ugyanolyan autotune-olt popzene, mint a többség ezen a listán. Az egyetlen kakukktojás egyébként a Te Boté c. dal remixe, ami egy spanyol nyelvű, Youtube-on egymilliárdos nézettségnél tartó szám, és lassan bátran kijelenthetjük róla, hogy ez az új Despacito.