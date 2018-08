Majka Curtisről: Én szeretem őt!

"Nem szép dolog egy barátot szarban hagyni. (...) Majka nem a barátom! Aki elárulja a másikat, az nem a barátja. Jegyezzétek meg! Ez fontos. Ha nem tudsz segíteni neki, legalább ne árts!" – mondta Curtis a szlovákiai Dunaszerdahelytől 12 kilométerre található Lég falunapján szombaton, amikor először állt színpadra a Majkával való szakítása után. A beszámolók szerint az esős, későre rakott koncerten kisebb lökdösődés is kialakult a nézőtéren.

Majka később a keddi Blikkben reagált Curtis színpadon elmondott szavaira. "Mindegy, mit mond! Én szeretem őt! Remélem, egyszer majd rájön, hogy ez volt az utolsó esélye az élettől és a színpadtól." Majka korábban exkluzív, vágatlan interjúban beszélt az Indexnek a szakításról és annak előzményeiről. Ekkor mondta el azt is, hogy úgy érzi, ha továbbra is úgy tesznek, ahogy eddig, ha elkenik a dolgot, akkor Curtis soha nem gyógyul ki a kábítószer-függőségéből.

Nem sokkal később aztán Dopeman is beszállt a balhéba, ő egy Facebook-bejegyzésben mondta el a véleményét: "Azért lehet ennél »csendesebben« is szakítani. Ha már »csibész« az ember" – írta a posztban. A keddi Borsban aztán egy hasonló szakítást már átélt duó egyik fele, Benyó Miklós, azaz Tekknő is megszólalt az ügyről, aki bár sajnálja Curtist, tökéletesen megérti Majka döntését, hiszen MC Hawerrel hasonlókat élt át ő is.

Pontosan tudom, min megy keresztül Majka. Öt évvel ezelőtt ugyanezt végigcsináltam, csak nálunk nem a drog, hanem az alkohol volt a „harmadik barát”. Ugyanúgy, ahogy Curtis, Géza is volt, hogy nem jött el a koncertre, vagy nem volt olyan állapotban, hogy fellépjen, vagy egész egyszerűen el sem értem. De olyan is volt, amikor mentőt hívtam hozzá. (...) Sajnálom Curtist, mert ez egy betegség, amihez segítség kell. Ugyanakkor mélységesen egyetértek Majka lépésével, mert igen­is kell az a pofon, hogy visszataláljon az ember a jó útra!

