Megszólalt Demi Lovato dílere

Miközben Demi Lovato az elvonókúrán tisztul, dílerje, Brandon Johnson a TMZ-nek beszélt az énekesnőhöz fűződő viszonyáról és a túladagolás részleteiről. Az interjú során a férfi elmondta: többször drogoztak együtt, barátok voltak, akik olykor le is feküdtek egymással. A TMZ Lovatóhoz közeli forrásai szerint valóban sokat lógtak együtt, de nem volt köztük szexuális kapcsolat.

Az első hírek szerint Demi Lovato herointól lett rosszul, amit hamarosan több hozzátartozó is cáfolt, majd kiderült, hogy a túladagolást oxikodon és fentanil okozta. Johnson Mexikóból szerezte be a tablettákat, az énekesnő pedig a díler szerint pontosan tudta, hogy mit vesz be, és hogy mekkora kockázatot vállal ezzel.

Johnson állítása szerint Lovato hajnal négykor írt rá, hogy ugorjon át hozzá, ő meg mivel képes a sorok között olvasni, magával vitte a cuccot, amit együtt fogyasztottak el. Az énekesnő ittasan fogadta, de amíg együtt voltak, még jól volt, a díler a részegséget leszámítva semmi szokatlant nem tapasztalt. Miután Lovato elaludt, Johnson (reggel hét-nyolc körül) elhagyta a lakást, állítása szerint ekkor még semmi baja nem volt, csak aludt.

Brandon Johnson hangsúlyozta: rettenetesen sajnálja, ami történt, nem akart rosszat az énekesnőnek, nagyon sokat jelent neki, és reméli, hogy minden rendbe jön, Lovato viszont tökéletesen tisztában volt azzal, hogy milyen erősek ezek a bogyók, amiket egyébként a hosszú, stresszes napok miatt fogyasztott. A díler azt állítja, hogy az eset megértette vele, hogy mennyire veszélyes a drog, amit fogyasztottak – annak ellenére, hogy remek hatása van.

Demi Lovato dílerét idén már kétszer is letartóztatták: egyszer márciusban, egyszer pedig júniusban. A márciusi esetnél kábítószer, fegyver és egy rakás pénz volt nála, aztán az otthonában további izgalmak várták a rendőröket.