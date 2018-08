Bezár a Kuplung, luxuslakások épülnek a helyén

Több mint egy évtized után bezár a bulinegyed egyik utolsó eredeti romkocsmája, a Kuplung is. A klub üzemeltetői az Indexnek megerősítették a hírt, hogy a Király utcai szórakozóhelyet és a szintén hozzá tartozó Patentet és Hableányt lebontják, és luxuslakások épülnek a helyén. Ezzel megkezdődött a bulinegyed teljes átalakításának utolsó fázisa.

Idén októberben lenne 14 éves a Kuplung, azonban a születésnapot már biztosan nem a Király utcában tartják, mivel a helynek és a szintén hozzátartozó Patentnek és Hableánynak (az egykori Caesar) szeptember 10-ig be kell zárnia. A helyén luxusapartman épül, ahogy alig pár méterre a Király utca – Vasvári Pál utca sarkán is.

Ez egy milliárdos beruházás, ami milliárdos haszonnal kecsegtet

– mondta nekünk Kováts Péter „Pedro", a hely tulajdonosa, aki 2004-ben, a romkocsmák felbukkanásának idején a Király utcába hozta a Kuplungot a Fészek Kertből. Mint elmondta, 2004-ben fél évre vették ki a helyszínt, és az elmúlt közel 14 évben körülbelül 12-13 alkalommal hosszabbítottak szerződést, és mindössze egy olyan, hároméves időszak volt, amikor előre tudtak tervezni, így voltaképpen mindig is benne volt a lehetőség abban, hogy egyszer a Kuplungnak be kell zárnia. „Az utolsó időszakban hetekre, hónapokra állapodtunk meg a terület tulajdonosaival, ez azért már nem volt egy optimális helyzet" – mondta nekünk Kováts.

Kováts aktív és tevékeny részese volt annak, hogy a 2000-es évek közepétől először a romkocsmák otthonává vált a környék, majd bulinegyed lett belőle – most pedig az egész ismét átalakul valami egészen mássá. Miközben Budapest egyik turisztikai hívószava továbbra is a romkocsma, szerinte klasszikus romkocsma ma már csak a pár utcával arrébb található Szimpla, miközben az összes többi régóta bezárt az elsők közül.

A Kuplung bezárása azért is fájó pont a magyar könnyűzenei életnek, mert az évek folyamán a tulajdonosok folyamatosan fejlesztették, mára lett rendes színpada, hang- és fénytechnikája, backstage és öltöző a zenekaroknak, és külön jegyszedő pult is. Azon kevés helyek közé tartozott, ahol feltörekvő, pár tucat vagy száz embert megmozgató magyar produkciók normális fellépési lehetőséget kaphattak, többek között az Index korábbi Dalversenyének is itt tartottuk a döntőit, és rengeteg olyan zenekar kezdett itt először rendszeresen fellépni, amelyek ma már meghatározó formációi a hazai zenei életnek, legyen szó Halott Pénzről, a Blahalouisiánáról, Fran Palermóról vagy a Middlemist Redről.

A GMK, az (új) Gödör és most a Kuplung megszűnésével a pár száz emberes helyszínek ezzel elfogytak a környéken, egyedül az Ellátóház és a Robot próbálkozik még, de előbbi egy turistahostel alatt van, utóbbi pedig a Fogasház-Instant egyik terme, ahol sokszor Burger King-koronás, tütüt hordó legénybúcsúsok szabadulnak rá a helyre koncertek után. A Deák téri Akváriumban van olyan hely, ami ezt pótolhatja, de messze nincs romkocsmás, személyes hangulata a környéknek már évek óta.

A romkocsmák ereje elveszik ott, ahol üveg-fém és betonpaloták épülnek

– mondja Kováts, aki hozzáteszi, hogy a korábbi tulajdonostól ők is próbálták megvenni a területet, és még egy nagyon komoly hitelt is felvettek volna, de végül ez nem jött össze. Ettől függetlenül megértik, hogy a bérbeadók egyetlen szempontja a profit, de egyet nem értenek vele.

Fotó: Bődey János

Azonban a Kuplung történetének itt még nincs vége, mivel Kovátsék új helyszínt keresnek. A környéken szinte lehetetlen megfelelő adottságú területet megfizethető áron találni, és ahogy például a Toldi Klubot üzemeltetők, úgy ők is a VIII. kerület felé kacsingatnak, amiről most már mindenki úgy beszél, mint a következő VII. kerület. Bár Kováts hozzáteszi, hogy nem szívesen költözik el a környékről, mert hiába lesz egyre felkapottabb Józsefváros, egyelőre az élet még mindig a VII. kerületben történik, és nagyon hosszú időben telik, mire a bulinegyed lelke szépen átköltözik a nyolcba. Ráadásul az is problémát jelent, hogy Józsefvárosról majd akkor lehet erős szórakoztatóipari központról beszélni, ha legalább három ikonikus klub nyílik a környéken, de jelenleg egy ilyen sincs most ott.

Tökre hiszünk abban, hogy igenis szüksége van ennek a környéknek egy ilyen helyszínre, egy ilyen underground attitűddel rendelkező klubra, ami egyben romkocsma is. Ha az összes ehhez hasonló hely eltűnik innen, akkor ez az egész hiteltelen lesz

– mondja Kováts arra utalva, hogy ha tényleg minden régi típusú épület helyére modern szállodákat és lakóházakat építenek külföldieknek, akkor a VII. kerület hamar veszíteni kezd a turisztikai értékéből is. „Itt európai és világszinten sikerült olyat csinálni, amit szeretnek az emberek, ezt a turisztikai számok is alátámasztják" – mondja arra utalva, hogy ha lebontják azokat az épületeket, amelyek híressé tették a környéket, hogy ugyanolyanokat húzzanak fel a helyükre, mint a világ bármely más pontján, az egy idő után a turizmuson is érzékelhető lesz.

Kultúrharc van, a külföldi ingatlanbefektetők leradírozzák a magyar kultúrát a bulinegyed térképéről, a zenekaroknak nem lesz hol fellépni, a magyar fiatalok meg nem jutnak hozzá a minőségi zenéhez, a végén pedig az egész üzletileg is kontraproduktív, mert egyben a turisztikai vonzereje is elvész a környéknek

– zárta Kováts a gondolatmenetet.

Utoljára szeptember 10-én lesz nyitva a Kuplung, de ezt megelőzően egy hatalmas, háromnapos, hétvégi programmaratonnal búcsúzik a hely szeptember 7. és 9. között.