Malcolm Young és Brian Johnson is lesz az AC/DC új lemezén

Nagyon úgy fest, hogy mostanra már kész tényként kezelhető két dolog:

Tényleg lesz új AC/DC-lemez.

A leghosszabb ideig egyben levő felállás rögzíti, azaz Angus Young, Malcolm Young, Phil Rudd, Cliff Williams és Brian Jonhson.

Amiből Malcolm Young jelenléte a legmeghökkentőbb, de haladjunk szépen sorjában.

A lemezt Vancouverben rögzítik, abban a stúdióban, ahol a Rock or Bust című legutóbbi sorlemezt felvették - itt szúrták ki rajongók Johnsont és Ruddot is. Ez ugye azért meglepő, mert a legutóbbi turnéról mindketten hiányoztak, Brian Johnson énekes azért, mert kezdett megsüketülni, és az orvosok azt tanácsolték neki, hogy ne koncertezzen zárt térben; Phil Rudd dobos meg azért, mert annyi metamfetamint szívott, hogy kicsit megborult, és egy bérgyilkost küldött az asszisztensére (bár esküdözik, hogy erre nem emlékszik).

Angus Young meg kitette mindkettőjüket, igaz, nem valami fesztiválon, a második szám után, bár nem is túl elegánsan. Johnsont a turné második felében Axl Rose helyettesítette, Rudd helyén meg Chris Slade ült, aki a 1990-től 1993-i már volt a zenekar dobosa. Cliff Williams pedig pont ezen a világkörüli turnén jelentette be, hogy neki ennyi akkor elég is volt ebből, és kiszáll - igaz, nem volt világos, hogy csak a turnézásból vagy a zenekarosdiból van elege. Az ő helyére nem jelentettek be senkit, mert a turnénak vége lett.

Szóval most mindegyikőjük visszatért, hogy az új lemezt felrántsák, amin viszont nem Stevie Young lesz a ritmusgitáros, mint a legutóbbin, amikor szegény Malcolm már nem tudott gitározni, hanem ismét Angus Young tavaly elhunyt bátyja.

De hogy?

Úgy, hogy a Black Ice című album felvételei előtt, azaz 2003-ban, Malcolm és Angus egy ideig együtt lakott, és szó szerint több száz nótát írtak (és rögzítettek), melyek közül jó pár felkerült a Black Ice-ra, majd a Rock or Bust című albumra, a többit meg eltették ínséges időkre. Angus Young pedig most úgy döntött, hogy a legjobb felvételeket kiválogatja, összeszedi a régi zenekart, és felvesznek egy olyan albumot, amire Malcolm is büszke lenne. A lemez megjelenéséről egyelőre nincs további infó, valószínűleg jövőre várható.

Ha viszont lesz turné is, akkor ide is el kell őket hozni, mert ez lesz a hattyúdal, arra nagyjából mérget lehet venni.