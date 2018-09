Az élet szar dolgai belőlünk fakadnak

Bob Marley klasszikusára (esetleg Sub Bass Monsterre?) kikacsintva No Human No Cry címmel hozza ki legújabb anyagát Déri Ákos immár zenekarrá bővült projektje, a Berriloom and the Doom. A hatszámos EP az Indexen hallható először.

Déri Ákos – még Berriloom néven jegyzett – Discontinuous Man című lemezét 2016-ban az év legjobb magyar megjelenései közé válogattuk, az album nyitódala pedig a Stenk tavalyi dalversenyének mezőnyébe is bekerült. Déri ezután zenekart toborzott maga köré, a trió pedig tavaly ősszel egy részben Szarajevóban forgott klipdallal adott először ízelítőt abból, hogyan is szólnak immár csapatként.

"Mivel nem konceptalbum, ez a 6 szám egy zenekar fejlődése, alakulása inkább. Ez az album egy naplója annak, hogyan is létezünk. Így az lehet a lemez koncepciója, hogy megmutatja, miképpen csiszolódik össze három ember másfél év alatt. Ez a lemez a zenekar tagjainak zenei összefonódásáról szól, ami valahol egy romantikus dolog. Hogyan egyesül három nagyon különböző ember a zenében" – mondta Déri a Stenknek a most megjelenő anyagról.

Bár a zenekar tagjai mindhárman máshonnan érkeznek, Déri szerint nemcsak zeneileg, hanem emberileg is nagyon egymásra találtak az elmúlt időszakban. Ennek az összeérésnek az eredménye a No Human No Cry című EP, amit élőben rögzítettek Puha Szabolcsnál, a felvételeket Kató Gergő keverte, a borítót pedig Szigeti Árpád (Mayberian Sanskülotts, Hurrikan Press) rajzát felhasználva Horváth R. Gideon készítette, aki az Ears of Wheat és az Illness Is Anger klipjeit is jegyzi.

A szövegek egy része erősen irodalmi ihletésű (William Carlos Williams, John Keats, Szvoren Edina, Sarah Kane, középkori versek, Tandori Dezső, Oravecz Imre, Macuo Basó stb.), de mindegyikre igaz, hogy főleg az élet szar dolgairól szól, mint mondjuk az önsorsrontás, a szégyen, az akaratgyengeség, az alkoholizmus, a döntésképtelenség, az ataraxia, a halálvágy, az önzés stb. A cím is innen jön, hogy az élet szar dolgai mind belőlünk fakadnak. Jobb lenne robotoknak lenni, de az a baj, hogy azt is mi állítjuk elő

– mondja Déri Ákos a dalok szövegeiről.

Az EP mellé zine is készül, amit a hétfői lemezbemutatón lehet először megkaparintani, és ami egy letöltőkódot is tartalmaz majd a No Human No Cry számaihoz. Déri szerint a zine egy irodista középszerű egzisztenciális szenvedéseit érzékeltetve igyekszik kissé máshonnan megközelíteni a dalok szövegét. A koncert egyébként a PONTOON-on lesz, ahol az este során a Mayberian Sanskülotts és az Isle of Man. is játszik majd.

Addig meg itt az anyagon szintén szereplő, új köntösbe bújtatott Ears of Wheat nemrég megjelent klipje: