Magyar kéz rajzolta meg Stinget és Shaggy-t

Áprilisban jelent meg 44/876 címmel Sting és Shaggy közös albuma, amihez még augusztusban készült el a Just One Lifetime videoklipje, amiben a két férfi animált verziói igyekeznek megmenteni a Földet, ebben pedig Lewis Carroll, A rozmár és az ács című verse által ihletett karakterek segítenek nekik. A jelenleg 130 ezres nézettségű klipet egy Angliában élő magyar animációs filmes, Boór Judit rendezte, akivel emailben készítettünk interjút. Boór elmesélte, hogy találkozott-e személyesen a klip főszereplőivel, illetve, hogy miért pont őt bízták meg ezzel a projekttel, és azt is, hogyan jutott el Angliába.

Hogyan kerültél kapcsolatba Stinggel vagy Sting menedzsmentjével?

Igazság szerint ez már a második munkám velük - Sting és Shaggy menedzsmentje eredetileg egy animált interjúhoz keresett rendezőt, és egy korábbi ismerősöm, akinek a diplomamunkáján animáltam, ajánlotta, hogy jelentkezzek. Akkor még nem gondoltam, hogy ebből bármi lehet, túl nagy névnek tűntek, így biztos voltam benne hogy sokkal tapasztaltabb embert keresnek, mint én. Aztán mégis leadtam a projekttervet, mondván tapasztalatszerzésnek jó lesz. Két nappal később felhívtak, hogy szeretnék, ha én rendezném az animációt az interjú alá. Ez hatalmas meglepetés volt, és akkor elég felkészületlenül ért, de mindent kihoztunk belőle. Az animált karaktereknek hatalmas sikere lett, így néhány hónapra rá visszahívtak azzal, hogy Stingnek személyesen nagyon tetszett a saját animált karaktere, és szeretnének megbízni egy teljes klip elkészítésére.

Mennyire kaptál szabad kezet a klip elkészítésében?

A dalszöveg fimmé alakításában nagyrészt szabad kezet adtak, természetesen az eredeti stílust tartani kellett, illetve volt egy-két megkötés, pl. legyen színes, találja meg a hangot minden korosztállyal, és a karaktereknek nem szabad dohányoznia. Egy ilyen kaliberű munkánál nagyon fontos, hogy folyamatos párbeszéd legyen a klienssel, és így elkerültünk minden komolyabb elégedetlenséget.

Boór Judit

Stinggel találkoztál? Hogyan nézett ki a közös munka? Volt bármilyen személyes kapcsolat?

Sajnos Stinggel nem találkoztam személyesen, nagyrészt csak a menedzsmenttel volt kapcsolatom, főleg a földrajzi távolság miatt. Leginkább emailben, telefonon tartottuk a kapcsolatot, az időeltolódás miatt gyakran vacsoraidőben, sőt még hajnali egykor is - a furcsa időpontok miatt (nekik sokszor korán reggel volt) egészen baráti viszony alakult ki a végére, és volt egy-két vicces incidens is, például amikor megérkezett nagymamám, aki nem vette észre hogy telefonálok, és elkiáltotta magát hogy "Kész a túrógombóc!".

Mi volt a legnehezebb feladat a klip készítésénél?

A legnehezebb feladat talán a munka szervezése volt. A csapatom teljesen nemzetközi, a világ minden sarkából, így néha előfordult hogy miután megvolt az éjjeli megbeszélés Stinggel, még megrajzoltam az új layout-ot, hogy a hajnalban el tudjam küldeni a Kínából dolgozó csapattagnak.

Ahogy látom már egyetemre Wales-be és Londonba jártál. Mióta élsz külföldön? Napi szinten az animációs munkákból élsz?

Igen, 2012 óta élek Nagy-Britanniában, tavaly fejeztem be az egyetemet. A felvételiben a MileStone Institute-t segített, aminek az alapítói eljöttek a gimimbe előadást tartani. Talán akkor még nem is voltak intézet. Segítettek a felvételire való felkészülésben és a papírmunkában is, hogy a felvételi után ne a külföldi TB legyen az ember első gondolata. Azóta nagyon szerencsés vagyok, mindig akadt animációs vagy illusztrációs munka.

Hogyan indult be a karriered?

Az első animációs munkám a BBC téli olimpia reklámja volt. Azóta dolgoztam gyerekkönyvön, egy rövidfilmen a Channel 4 számára, volt egy munkám a Sony animációs részlegének, legutóbb pedig Stingnek.

Jelenleg min dolgozol?

Miután befejeztük az összes marketinganyagot a "Sting & Shaggy World Tour"-hoz, most van egy kis szabadidőm a saját filmemen dolgozni. Ennek ellenére mindig van egy-két újabb munka a láthatáron, például nagyon szeretnék egy egész estés rajzfilm készítésében részt venni.

Milyen gyakran jársz Magyarországon?

Gyakran vagyok itthon, sokszor dolgozom is Magyarországról, illetve van egy autoimmun betegségem, amit itthon kezelünk. Ez mindig jó kifogás egy gyors látogatásra.