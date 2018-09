Óceánjáróról ugrott a tengerbe egy német énekes

A tengerbe vetette magát egy óceánjáróról Daniel Küblböck német popénekes, számolt be róla az MTI. A hajó Hamburgból tartott New Yorkba, az énekes pedig a kanadai partoknál ugrott le a fedélzetről. Keresése azonnal megkezdődött, de eddig nem járt sikerrel.

A 33 éves férfit egy repülőgép, egy helikopter, egy másik óceánjáró és a parti őrség két hajója is kereste Új-Foundlandtől északra a Labrador-tengeren. Az itteni hideg vízben csak néhány órát lehet túlélni.

Daniel Küblböck 2002-ben lett híres, ekkor szerepelt az RTL énekes tehetségkutató műsorában, ahol a harmadik helyet szerezte meg. Ezt követően Dieter Bohlen, a Moderns Talking egyik tagja lett a mentora, megjelent az első albuma, ami nagyon sikeres lett és rögtön egy könyvet is kiadott az életéről. Ezt követően több tévéshowban is feltűnt, szerepelt a német RTL Celeb vagyok, ments ki innen! műsorában, 2010-ben pedig saját talk show-t is indított. Elvégzett egy színészi tanfolyamot a a Berlini Színházi Intézetben, majd eltűnt a közéletből, nem lehetett a tévében sem látni.

Az Aida Luna óceánjáró fedélzetéről vasárnap reggel tűnt el. A 2200 utas egyike látott valakit, amint a tengerbe veti magát, az utaslista ezt követő ellenőrzése során derült ki, hogy az énekes hiányzik.