Magyarországra jön az X-akták és a Kaliforgia sztárja

David Duchovny nevéről a legtöbbeknek még mindig az X-akták című legendás sci-fi-sorozat Fox Mulder ügynöke ugrik be, vagy legfeljebb még a Kaliforgia Hank Moodyja. De Magyarországra egy alterrockzenekar énekeseként érkezik 2019. február 11-én a budapesti MoM Sportba.

Az egyébként angol irodalom szakon diplomázó David Duchovny a kilencvenes években az egyik leghíresebb hollywoodi sztár volt, 1997-ben kapott Golden Globe-díjat az X-Akták főszerepéért, de már korábban is jelölték Emmy-díjra. Összesen háromszor jelölték Golden Globe-díjra, szintén háromszor az amerikai színészkamara (Screen Actors Guild) díjára, és egyszer a tévékritikusok legjobb színésznek járó díjára.

A színészkedésen kívül írt regényt és forgatókönyvet, rendezett filmet: Robin Williams főszereplésével az Így nőttem fel-t.

2015-ben fejezte be első stúdiólemezét, a Hell or Highwatert, második albumát, az Every Third Thought-ot 2018 februárjában adta ki. Duchovny és az együttese már turnézott Európában, az Egyesült Államokban, Új-Zélandon és Ausztráliában, de Magyarországra most jön először, 2019-es újabb európai turnéjával. Jelenleg a stúdiójában dolgozik az együttesével a harmadik lemezén.

A magyar fellépésre a budapesti MoM Sportban kerül sor 2019. február 11-én, hétfőn este 8 órakor.