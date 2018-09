Lana Del Rey legújabb klipjét a húga rendezte

Miután szép lassan lecsengett a fesztiválszezon, és újra felpörögtek a lemez-, dal-, illetve klipmegjelenések, újra elővesszük heti klipválogatásunkat, a Videódiszkót. Bár nem volt könnyű meghúzni a határt, erre a hétvégére is összeszedtük a termés legjavát.

Gorillaz: Tranz

rendezte: Jamie Hewlett

"Iszonyat jól állt nekik a Sziget, és tökéletesen megmutatták, milyen az, amikor a headliner tényleg odateszi magát" – lelkendeztünk a szigetes Gorillaz-koncert másnapján, miután Damon Albarn zenekara viszonylag rövid időn belül harmadjára lépett fel Magyarországon. A Gorillaz ráadásul ezúttal a nyáron megjelent, The Now Now című albumával tért vissza hozzánk, amin a Tranz című szám is hallható. Ez kapott most videót, amiben egyébként az a kedvencem részem, amikor a megduplázódott 2-D saját magát okádja át az egyik szájából a másikba. Természetesen Jamie Hewlett rendezte, ki más is rendezte volna.

Paul McCartney: Fuh You

Bár a héten a Beatles közös recskapartijával volt tele az internet, amiről Paul McCartney eredetileg a GQ-nak adott interjújában beszélt, a 76 éves Beatle egy új klipet is kihozott a múlt héten megjelent, Egypt Station című szólóalbumához – ami már a tizennyolcadik a sorban. A lemezről ezúttal a Fuh You kapott klipet, és a dal címe alapján McCartney még most sem vesztette el a libidóját. A szám videójában egy fiatal srác kíséri haza a még látszólag nagyon friss barátnőjét, majd az új szerelem élményétől feldobva sétálgat, táncolgat Liverpool utcáin, amíg haza nem ér, hogy otthon még többet gondoljon a lányra, akit szeret. Zabálnivaló az egész!

Beach House: Drunk In LA

rendezte: Sonic Boom

Beach House-t hallgatni olyan, mintha valami irtó kényelmes és szép dolog történne velünk – írtuk a nyáron, amikor Victoria Legrand és Alex Scally duója kihozta a hetedik, stílusosan 7 névre keresztelt nagylemezét. Az albumon a Spacemen 3-ből ismert Peter 'Sonic Boom' Kember is dolgozott (producerként), aki aztán Nuno Jardimmal készített klipet a Drunk In LA című számhoz. A felvételek Portugáliában készültek, Sonic Boom pedig a héten egy pofás remixet is kihozott az album Black Car című számához.

Blahalouisiana: Nekem az nem elég

rendezte: Blahalouisiana

A Blahalouisiana októberben oroszországi turnéra indul, de előtte még kihoztak egy klipet, ami a székesfehérvári gyökerű zenekar sűrű nyarának állít emléket. A videó főszereplője a szintén székesfehérvári író, Czinki Ferenc, aki hirtelen a Majdnem híres magyar változatában találja magát, ám a látottak alapján nem igazán ura a helyzetnek. Czinki egyébként valóban ott volt a nyáron szinte mindenhol a zenekarral, amiről egy Recorderen publikált turnénaplóban emlékezett meg. A hóbortos klipben rajta és a Blahalouisianán kívül feltűnik például Ganxsta Zolee, Lovasi András, Kiss Tibor, Beck Zoltán, Vitáris Iván, Lévai Balázs és Szabó 'Tonyó' Tamás is.

Lana Del Rey: Mariners Apartment Complex

rendezte: Chuck Grant

Nagyjából egy hónappal azután, hogy Lana Del Rey színpadi hintázással, zongorán hasalással, gitározással és szelfikkel rabolta el a Sziget szívét (a károgók többsége azon hőkölt meg, hogy szomorú számokat énekel, velük most ne foglalkozzunk), az énekesnő – ahogy nemrég ígérte – új számmal jelentkezett. A dal producere ráadásul Jack Antonoff volt, aki már Taylor Swift, Lorde és St. Vincent lemezein is dolgozott, a klipet pedig Lana Del Rey húga, az elsősorban fotósként ismert Chuck Grant rendezte. A videóban az énekesnő mellett két háttértáncosa, Ashley Rodriguez és Alexandria Kaye is feltűnik. A szám Lana Del Rey következő, várhatóan 2019-ben megjelenő albumán fog szerepelni.

JJUUJJUU: Zionic Mud

Aki esetleg lemaradt volna róla, azt gyorsan képbe hozom: az idei év egyik legjobb, illetve legautentikusabb pszichedelikus lemezét a Los Angeles-i JJUUJJUU szállította (ők állnak a Desert Daze fesztivál mögött is, ahol nyilván fel is lépnek majd), Zionic Mud a címe, és a héten egy videó is befutott a címadó dalhoz. Teljes elborulás az irodában. Egyébként élőben sem viccelnek.