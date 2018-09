Ed Sheeran lesz a Sziget fő fellépője

Ed Sheeran elfogadta a Sziget meghívását, ezzel megvan a 2019-es fesztivál első napjának - és valószínűleg az egész hét - fő fellépője. A 2019-es Szigetet augusztus 7. és 13. között rendezik meg.

Fotó: Daniel Leal-Olivas / AFP

"Több mint egy éve tárgyalunk Sheeran ügynökségével, és nagy öröm, hogy ilyen hamar bejelenthetjük őt. Az pedig megtisztelő, hogy Sheeran első magyarországi koncertjét a Szigeten adja, és rajtunk kívül is csak egy fesztiválon lép fel a stadion-koncertek mellett" – mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője, akivel az idei Szigeten mi is interjúztunk. Kádár akkor elmondta: azzal, hogy a Szigetet megvásárolta egy amerikai befektető, már 2018-ban is egymilliárd forinttal többet költöttek a zenei programra, de a lépés a jövőre nézve is sokat segíthet azon, milyen sikerrel tudnak meghívni aktuális előadókat. A 2018-as Sziget végül látogatócsúcsot döntött.

"A Sziget történetében ilyen korán még nem hoztunk nyilvánosságra headlinert. Generációjának legjobb zeneszerzője nem csupán az egyik legaktuálisabb sztár a popvilágban, de a Sziget Love Revolution koncepciójában is egy emblematikus szereplő, tudván, hogy például jelentős szerepet játszik a drop4drop által indított jótékonysági kampányban, ami azt tűzte ki céljául, hogy a világban minél többen juthassanak tiszta vízhez" – mondta el a Sziget közleménye szerint Sheeranről Kádár.

A 2019-es Szigetre október 1-én délelőtt 10 órakor indul az úgynevezett Szitizen Prime akció, amikor a leggyorsabb jegyvásárlók az első 24 órában - vagy a készlet erejéig - olcsóbban vásárolhatnak 7 és 5 napos bérleteket – a 7 napost például 20 ezer forinttal kevesebbért, mint a teljes ár. Az akcióban minden vásárló egy szigetes ajándékcsomagot is kap.

Ed Sheeran alig 10 éve lépett a zenei pályára, azóta kapott több mint 100 zenei díjat, köztük 4 Grammyt. Számait több milliárdszor nézték meg a Youtube-on, a Shape of you–t például majdnem 4 milliárdszor. Emellett tavaly ő volt a világon a legtöbb eladást produkáló zenész.

