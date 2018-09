Ugrálunk egy kicsit, aztán visszabújunk a szekrénybe

Felhőtlenül hülyülni, kajálni, gyúrni, rohangálni a mezőn, fiatalnak lenni - nagyjából ezeket a hangulatokat próbálja megfogni az első dalával és videoklipjével jelentkező Liga. Az egyszerű név az eddig producerként dolgozó Stámusz Ferencet és Nagy Leventét takarja. A klipet Stámusz testvére, az operatőrként tevékenykedő Dániel rendezte.

Stámusz és Nagy projektje szárnybontogatásnak indult, az előbb poénból kipróbálta magát énekes, dalszerző, és szövegíró, és annyi pozitív visszajelzést kaptak, hogy befejezték a számot.

Számos házibuli kiabálós részének is vicces darabja volt, de azért másnap mindenki emlékezett, hogy küld már át azt a dalt!

A felvételen is ők ketten játszanak, Stámusz énekel és a dobokat intézte, Nagy a billentyűs hangszereket. A szöveg az egy saját történetet dolgoz fel, "alapvetően egy lányról íródott, de utólag rá kellett eszmélnem, hogy rengeteg egyéb azonosulással is társítani tudom az életemből", mondta az Indexnek a dalszerző. A tervek szerint lesznek még új dalok, "picit funkosabb irányból".

A Liga első klipje és dala Stámusz és Nagy friss kiadójának, a HVöS Music első kiadványa is egyben. Stámusz szerint friss emberekkel fognak foglalkozni, több tehetséges énekes-gitárost például utcazenélés közben találtak a városban, kutyasétáltatás közben, de volt olyan is, akit napokig kutattak gitároscsoportokban, hátha ismeri valaki az "ed sheeran cover budapest" címszóra talált tehetséges fiút a Youtube-ról. Lesz olyan is, aki náluk próbálja ki magát először, Vecsei H. Miklós színész (Csak szex és más semmi, Egynyári kaland) például szintén a HVöS alatt kezdi majd a zenei karrierjét.