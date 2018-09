A dobos és a gitáros is kilépett a Machine Headből

Egy élő Facebook-videóban jelentette be az amerikai Machine Head zenekar frontembere, Robb Flynn, hogy a zenekar friss amerikai turnéja lesz az utolsó ebben a felállásban, ugyanis Phil Demmel gitáros és Dave McClain dobos is bejelentette, hogy kilép a zenekarból, írja a Hammerworld.hu.

Flynn hozzáteszi, hogy a basszusgitáros Jared MacEachern pedig csak félig-meddig lépett ki, ő még nem teljes biztos a dolgában. Az amerikai turné utolsó állomása november 24-én lesz Santa Cruzban. A magyar rajongóknak így nagyon messzire kell utazni most már, hogy ebben a felállásban lássák a zenekart, főleg, ha nem voltak 2012-es, 2015-ös, vagy az idei budapesti koncerten.

Emberileg és zeneileg is eltávolodtunk egymástól. Túl szorosan fogtam a gyeplőt, megfojtva ezzel a srácokat. (...) Kérlek, hogy tiszteljétek Phil és Dave döntését, ahogy magam is így teszek. Hálás vagyok mindenért, amit a Machine Head érdekében tettek, ami nem is kevés. Phil esetében ez 15 évet jelent, Dave esetében pedig 23-at

- idézi Flynnt a Hammerworld. Flynn szerint:

"Ez egy korszak vége. Tegnap sokat sírtam, valahogy úgy éreztem magam, mint akit elgázolt egy teherautó"

Az amerikai metál zenekar első éveiben nem is igazán Amerikában, hanem Európában lett nagyon népszerű, mondják, és én ugyan ezt nem tudom, de annyi bizonyos, hogy a '90-es éveket idehaza egész biztosan meghatározta a zenekar, az első két albumát (Burn My Eyes (1994), The More Things Change... (1997)) a cikk szerzője rongyosra hallgatta a gimnáziumban.

2012-ben egyébként interjút is készítettünk a frontemberrel.