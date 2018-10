Sztriptízbáros bunyó miatt feladta magát Cardi B

Feladta magát a rendőrségnek Cardi B, napjaink egyik legismertebb női rappere. Az AP szerint Cardi B-t egy sztriptízbárban történt verekedés miatt keresték. A rappert veszélyeztetéssel, szabálysértéssel és fizikai erőszakkal vádolják.

Cardi B állítólag augusztus végén egy New York-i sztriptízbár két pultosáról uszította rá a saját embereit, a két nő (akik egyébként egy testvérpár) pedig meg is sérültek a támadásban, bár kórházi ellátásra nem szorultak. A rapper ügyvédje tagadja a vádakat, azonban a két nő jogásza állítja, hogy nem csak ráküldte a pultosokra az embereit, de saját maga is részt vett a megverésükben.

A balhét állítólag az váltotta ki, hogy Cardi B szerint az egyik pultos lefeküdt a pasijával, aki nem más, mint Offset, az utóbbi években megkerülhetetlenné vált Migos raptrió egyik tagja. A Migos épp aznap lépett fel a helyen, és Cardi B annyira felhúzta magát, hogy a saját stábját arra biztatta, hogy üvegekkel és székekkel dobálják meg a nőt és testvérét. Egy forrás szerint akkor szabadult el a pokol, amikor valaki a nőkhöz vágta az italát.

Ez a második nagyobb balhéja a rappernek, miután kiderült, hogy csúnyán összeakaszkodtak egy divatbemutatón egy másik népszerű női rapperrel, Nicki Minajdzsal. Aki esetleg nem tudná, Cardi B a Bodak Yellow című számával robbant be a köztudatba, és azóta az amerikai mainstream hiphop egyik fontos szereplője lett.