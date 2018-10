Ez a szám fog szólni az X – A rendszerből törölve végén

Hamarosan mozikba kerül a Liza, a rókatündért jegyző Ujj Mészáros Károly új filmje, az X – A rendszerből törölve. A fojtogató hangú thrillerhez Jónás Vera írt végefőcímdalt Evergreen címmel, amelynek videója a Stenken látható először.

Jónás Vera a számot Kozma Katával együtt írta, a dalban közreműködött Vranik Krisztián és Hegyi Dávid is. Az Evergreen közben klipet is kapott, ami a film jeleneteit hozza össze az érzelmes szerzeménnyel, és közben természetesen az éneklő Jónás Vera is feltűnik.

Itt lehet megnézni a végeredményt:

Hatalmas élmény volt számomra Ujj Mészáros Károllyal dolgozni. Sokszor kaptam már felkérést, hogy írjak zenét más eladóknak, kortárs darabhoz vagy reklámhoz, de hogy valaki ennyire végig kísérjen, és ennyire belemenjen a zene lelkületébe, egyedülálló élmény volt! Az első három hónapban mindent visszadobott, addig nem engedett, amíg ki nem bújt belőlünk, amit hallani akart. Aztán ez valahogy átfordult és elkezdtem sokkal mélyebben bízni benne. Mikor végül rátaláltunk a témára, már magam is megéreztem, "Na, ez az!" Akkor már egészen biztosan tudtam, hogy emiatt szorongatott Károly. Meghatározó élmény volt ez a folyamat, büszke vagyok a végeredményre és remélem, a mozirajongóknak is tetszeni fog

– mondta a munkáról Jónás Vera, aki a zenekarával nemrég tért vissza Ázsiából. A Jónás Vera Experiment az ősz hátralévő részében Szerbiában, Csehországban, Németországban, Hollandiában, Macedóniában, Romániában és a magyar rendezésű BUSH fesztiválon is koncertezni fog. Jónás Verát ezeken felül a taiwani MUST dalszerzőtáborba is meghívták.

Az X – A rendszerből törölve november 1-től lesz látható a magyar mozikban, a történetről itt, a forgatásról pedig itt írtunk. A film világpremierje a varsói filmfesztiválon lesz, ahol a versenyfilmek között szerepel majd.