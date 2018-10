Magyarországra jön a diszkózene alapítója

A diszkózene alapítója, az elektronikus zene úttörője, Giorgio Moroder bejelentette első élő európai turnéját, amelynek keretén belül 2019. május 15-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.

A többszörös Oscar- és Grammy-díjas Moroder 2019 tavaszán 15 várost érintő európai turnéra indul, érintve a magyar fővárost is. Az „A Celebration of the 80’s” című turné során az olasz dalszerző, producer és DJ karrierjének fénypontjait egy zenekar és vokalisták kíséretében adja elő.

Moroder olyan slágerek szerzője, mint Donna Summer Love To Love You Baby, Hot Stuff, I Feel Love című száma, Cher Bad Love-ja, Blondie Call Me-je, David Bowie Cat People című dala, Freddie Mercury Love Kills-e, vagy Bonnie Tyler Here She Comes című dala.

Emellett ő volt az Amerikai dzsigoló, a Párducemberek, A sebhelyesarcú, az Electric Dreams, a Végtelen történet, a Top Gun és az Éjféli expressz című filmek zeneszerzője is.