Vacsoraasztalnál lövöldözne Tenki Réka

Abszurd hangulatúra sikerült a Mörk legújabb klipje. A hamarosan megjelenő Death of Mörk Ep-jüktől a Doubt című, melankolikus hangulatú dalukhoz készítettek videót Tenki Réka és Keresztes Tamás főszereplésével, amit a Stenken lehet először megnézni. A videóban az egyik leghétköznapibb eseményt, a nagy családi vacsorát forgatják ki teljesen.

A klipet Pajor Kristóf rendezte, akinek célja volt, hogy szembe menjen a manapság készülő klipek nyelvével és valami újat hozzon a műfajba. Tenki és Keresztes egy párt alakítanak, akik feszülten készülődnek a vendégek fogadására. A készítők szerint ehhez a helyzethez tökéletesen passzolt a reményvesztett tónusú zene. Közben egyre furcsább dolgok történnek velük, először egy tök kap főszerepet, majd vacsora közben egy gépfegyver kerül elő valahonnan. Pajor szerint nem kell mindent megmagyarázni, hiszen ez csak egy videóklip és szerette volna elérni, hogy a videó inkább elgondolkodtató legyen, mintsem szájbarágós.

Szempont volt az is, hogy a szereplők se egymáshoz, se a környezetükhöz ne passzoljanak. Így is érezzük, hogy egy családról van szó, akiket a zenekar családtagjai és barátai játszottak el. A dobos, Szabó Dániel Ferenc szerint:

Kicsit meg kell nyílni ehhez a kliphez, és nyugodtan beszívni az abszurd gőzt.

A Death of Mörk ötszámos EP bemutatója október 13-án lesz a Madách színházban. A Mörk indult tavaly a Nagyszínpad versenyében, azonban külföldön is egyre népszerűbbek, nemrégiben jöttek haza New York-ból, ahol a Mondo fesztiválon játszottak, ebben a hónapban pedig Németországban is turnéznak majd.