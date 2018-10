Ennyi jó klip nincs is! De van: átadták a Klipszemle díjait

Három éve indult a hagyomány, hogy az év legjobb klipjeit méltóképpen ünneplik meg: a Klipszemlén számos kategóriában osztanak díjat a legjobb hazai klipeknek. Mivel a Stenk is szívén viseli a magyar klipek sorsát, ezért a kezdetektől benne voltunk a buliban, 2015-ben én voltam a zsűri tagja, a 2016-os, bombariadóval megtámogatott rendezvény Klág Dávidnak jutott, idén pedig Varga Attila Sixx pontozta a klipeket.

Idén a zsűri tagjai voltak még:

Blik Dani, a 235 Productions kreatív producere,

Fabricius Gábor mediadesigner, író, a Republic Group filmkészítője,

Jakab Juli, forgatókönyvíró, a Napszállta, a Senki szigete és a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan színésznője,

Sallai Zsuzsa “Sazsu”, a Viacom Hungary (MTV, Vh1, Comedy Central, Nickelodeon, Paramount) előadókért és zenéért felelős menedzsere

és Oltai Kata művészettörténész, kurátor.

Ők választották ki a 665 darab, mintegy 40 órányi klipből a legjobbakat. Az egynapos szemle a mozivá alakított Ankertben volt, ahol csütörtök este a díjakat is átadták - köztük számos olyan klipnek, ami a Stenken premierezett, sőt, a kedvenc 2017-es klipünket is elismerték. A díjazottak között két olyan is van, amit most először lehet látni, ezeket PREMIER!!! jelzéssel láttam el.

A legjobb alakítás díja: KLUB Trocadero - Babushka Ketchup

A legjobb animáció díja: James - Dear John

Vácz Péter, az All I’m Saying 2014-es klipje után, másodjára dolgozott együtt a brit James zenekarral, ezúttal nagyobb csapattal, nagyobb büdzséből, és valamivel több rendelkezésre álló idővel. A klip sztoriját egy Berlinben készült rajz ihlette, amin a rendező saját magát örökítette meg, ahogy a karjaiból ágak nőnek. A klipről még több mindent meg lehet tudni a hozzá készült werkfilmből, írtuk két éve a klipről a Videódiszkóban.

A legjobb koncepció díja: The Qualitons - Shallow

A Fatér Ambrus-klipnek a Stenken volt a klip premierje, akkor azt mondta nekünk G. Szabó Hunor, aki a klip főszereplője is egyben, hogy "sekély, felszínes korunk társadalomkritikája fogalmazódik meg a dalban némi öniróniával fűszerezve. A modern kori civilizáció áldozatai vagyunk mindannyian és tehetetlenül vergődünk benne".

A legjobb látvány: Musica Moralia - Architect

Ismét egy klip, ami a Stenkről is ismerős lehet, Meggyesházi Éda dalára készült klip koncepciója abból indult ki, hogy születésünktől fogva megannyi címkét büszkén viselünk, ugyanakkor rengeteget fájdalommal, teherként, bélyegként cipelünk életünk során. "Az egyik legfontosabb ezek közül a születésünk pillanatában ránk aggatott nemünk, amely egyben a sorsunkat is meghatározza. Ezt a kérdéskört szerettük volna a maga nyers valóságában, stilizált, minimalista, a valóságtól elemelt képi megoldásokkal, a színeket szimbólumként használva ábrázolni" – mondták a klipről a premier idején a rendező Fecske Flora és az operatőr Galambos Eszter.

A legjobb lyric videó: Heavenhike - Nyugi

A legjobb mood díja: Surfalone - Soul Machine

A Stenken volt a premierje ennek is: "a Soul Machine egy belső utazás, a saját magunkban történő egyre mélyebbre ásás, befordulás, alámerülés története, szembenézés önmagunkkal, bármit is találunk odabent" – mondta akkor az alkotó. A számhoz készült videoklipet a szerző New Yorkban élő öccse, Papp Ákos rendezte, ott is vették fel hozzá a képanyagot. Az operatőr a szintén New York-i, román származású Rudolf Costin.

A legjobb no budget klip díja: Grafit - Dilomalom

A legjobb operatőr díja: trAnzKaPHka - Kodein !!!PREMIER ELŐTTI PREMIER!!

Ennek valójában éppen péntekre (mára) megbeszélve a premierje a Stenkre, de a díjazás miatt kivételesen kivételt tettünk Závada Péter új projektjével, és előrehoztuk a bemutatást. A klipet Jakab Péter rendezte, részletek délután (visszalinkelem majd ide azt a cikket is).

A legjobb rendezés díja (megosztva): Bohemian Betyars feat Parno Gaszt - Ha menni akarok

"A klip még a 2016-ban megnyert Nagyszínpad! verseny egyik nyereménye is volt, így jött Szimler Bálint mint rendező a képbe, aki megálmodta és létrehozta a klipet" – mesélte a Bohemian Betyars énekese, Szűcs Levente, amikor a klipet premiereztettük. Szimlernek nem volt könnyű dolga, ugyanis közel hat perces az eredeti dal, a klip kedvéért csippentettek is le belőle kicsit. "Parnóéknál, Paszabon forgattunk két napon át, nagyon jó hangulatban. Főleg a buli- és kocsmajelenetre fogunk emlékezni sokáig, ott azért már előkerültek a hangszerek és pálinkák. Elég nehéz volt megállni, hogy ne zenéljünk hajnalig."

illetve Pannonia Allstars Ska Orchestra - Utca végén

Nincs ezen mit magyarázni, ennek is nálunk volt a premierje, és aztán a 2016 legjobb klipje díjat is ennek adtuk. Horváth Viktor a nagy sikerű Részeg c. videó után ismét a PASO-val és Riger Jánossal forgatott egy nagyon erős videót a pornózás árnyoldaláról Budapest és Barcelona partjainál.

A legjobb styling: Headbengs - Mindenki táncol

Szintén nálunk premierezett a Szabó Áron-klip, amiben a Headbengs tagjai és mások tűnnek fel egy-egy húzós vagy necces szituációban, "ahogy az élet igazi császáraihoz illik". A videó egyik jelenetében például Nagy Zsolt és Oltai Kata látható, a kinti jelenetek gerillában készültek, az egyik helyszínen, a kerítésen átmászva, még a rendőröket is rájuk hívták. "Örülhettünk, hogy elég gyorsan le tudtunk lépni" - mesélték a premier idején nekünk.

A legjobb sztori: Csaknekedkislány - Farkas, Három férfi

A mi 2016-os listánkon is helyezett volt a Csaknekedkislány kliptrilógiája A Férfi-albumhoz, a három videó egy-egy emberi helyzetben bemutatott állatra (nyúl, róka, farkas) koncentrál, és mesél egy átfogó történetet, a Klipszemlén tehát a Farkas nyert díjat, ezt a hármat is a zenekar tagja, Fatér Ambrus rendezte.

A legjobb trash: Bab'aziz: Ima

A legjobb vágás: Anna and the barbies - Segges a Balatonba

Szintén nálunk premierezett a boomerangos effekteket oda-vissza játszó klip, amiben a "balatoni családi nyaralások vízparti diszkóiból kiszűrődő, 90-es évek lakossági techno" hangulatára ment rá, a zenében abszolút érezhetően vissza is köszön ez a téma. A videót is balatoni hangulatúra tervezték, amennyiben egy kocsmákban nyomják a feleseket, sakkoznak, billiárdoznak, meg lóval járják a falusi utcákat és végül tényleg ugranak egy (meztelen férfi)seggest a Balatonba.

A legjobb vfx díja: Ramen Brothers - Ha lemegy a nap

A 2017-es listánkon ez a klip lett a második, amiben Tzafetás Rolandnál beüt a leves, Pekinget vizionálja Budapestre, kiesik a szeme, Songoku lesz belőle, megverekszik az óriásszamurájjal - aki egyébként Ganxsta Zolee -, meg mindenféle ilyen tréfarépa dolog történik. De az egész annyira passzol a számhoz (ami a Lemegy a nap tuskódiszkósított változata), és annyi pici poénnal van tele az egész, hogy akárki is a Ramen Brothers, abszolút jól választották ki az ötletet az első klipjükhöz, a készítő a Mihaszna Film.

A zsűri különdíja: Grafit - Dilomalom (ld fentebb!)

A szervezők különdíja: Rock Band for Old Men - Eat Some Snacks and Cry

A 2017-es listánkról van ez a Korb Géza-rendezte klip is, a rendezte talán túlzás, inkább összeragasztotta különböző, interneten található felvételből és egy zöld hátteres forgatásból ezt a klipet a Rock Band For Old Men maga. És milyen jól tette, mert az andalító, bódító, és a szöveget olvasva borzasztóan szomorú számához tökéletesen illik ez a sok szedett-vedett, béna minőségű animáció és stock-felvétel.

A café különdíja: Ed is On - Miatta

A legjobb klip: Volkova Sisters - Bulletproof PREMIER!!!

A Klipszemlén lehett először látni a Volkova Sisters új klipjét, amit Berger Dalma rendezett, online pedig először itt ebben a cikkben lehet megnézni, érdemes.