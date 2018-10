A lényeg, hogy mindenki legyen kész!

Betonujjazást, hülye garbókat, és egy démoni papot is díjaztak az idei Magyar Klipszemlén. De csak a bombariadó után.

Nyomasztó, baljós videó készült Závada Péter újhiphopos projektjéhez: a trAnzKaPHka a tavalyelőtt megjelent, Kastély című lemez legnépszerűbb, kodein című dalához csinált klipet, a rendező Jakab Péter, az operatőr Rónai Domonkos volt, aki díjat is nyert a 3. Magyar Klipszemlén. A videóban egy lány menekül, hogy miért, arra azonban csak finom jelek utalnak.

„A kodein zenéje nem ma készült. Amikor Jakab Petiben fölmerült, hogy forgathatnánk neki egy klipet, mégis jó ötletnek tűnt, hiszen talán ez a szám vált a legemblematikusabbá a Sammie Beats-szel közös trAnzKaPHka lemezről. Nem szerettünk volna egy tipikus házibulis őrjöngést látni, a szöveg szempontjából ez túlságosan kézenfekvő és illusztratív lett volna. Inkább a kritikai szemléletét fogta meg Peti a szövegnek: egy lány menekül valami fenyegető elől, ám hogy pontosan mi az, nem tudjuk, épp csak sejtésünk lehet róla, hiszen kívül esik a látókörünkön” – mondta el a klipről Závada Péter.

"Závada Petivel már régóta terveztünk valami együttműködést, így jött a képbe a kodein. Múlt télen dobtuk be mint ötletet, de csak tavasszal forgattuk le a videót, aztán valamiért a fiókba tettük, a Klipszemle miatt most meg elővettük. Képileg részben visszautal a kastély lemezről először kihozott klipre, amit Miki357 forgatott aparadigma című dalhoz , ugyanakkor szerettünk volna egy finoman sztoris, de alapvetően minimalista, nyomott hangulatú dolgot kihozni” – elevenítette fel Jakab Péter rendező. A klip operatőre Rónai Domonkos volt, aki csütörtök este el is nyerte a Klipszemle legjobb operatőrének járó díját.

A verseiről, színházi munkáiról és az Akkezdet Phiai zenekarból is jól ismert Závada Péter, azaz Újonc P. és Sammie Beats producer 2016-ban indította trAnzKaPHka nevű, trap/future hiphop projektjét. Még abban az évben megjelent Kastély című hatszámos lemezük, amely hideg, távoli, sötét újhullámos hiphop alapok és szubkulturális, politikai, közéleti utalásoktól hemzsegő szövegek markáns és szuggesztív elegye.