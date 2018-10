Egy magyar zenészt sem kapott fel úgy a világsajtó, mint Boggie-t, a Parfüm klipjéért megőrült az internet. Pénteken lemezbemutató, aztán irány New York.

5 év telt el a Parfüm mindent elsöprő sikere óta: születésnapi koncertre készül Boggie, és új klippel is jelentkezett, amiben csepeli gyermekkora előtt tiszteleg, és üzeni mindenkinek: küzdj egy jobb életért!

A Run to the River klipjét Boggie gyermekkora ihlette. A klip helyszínéül a Csepeli Erőmű egyik elhagyatott munkásszállója szolgált, Csepel fontos helyszín az énekesnő életében, ugyanis itt nőtt fel, szülei is az erőművekben ismerkedtek meg még a 80-as években.

A klipet a Lőrincz Nándor és Nagy Bálint-páros rendezte, ők álltak a Parfüm és a Camouflage mögött is, de ez egy merően más stílusú klip, mint a korábbiak, törekedtek arra, hogy a dal üzenetét, mondanivalóját szolgálják, szem előtt tartva Boggie egyéniségét. A klipet először a Stenken lehet megnézni, íme:

A Run to the River gyakorlatilag egy kisfilm, aminek középpontjában egy munkáscsalád áll. Ennek a miliőnek mindennapi problémájával, élethelyzeteivel, életképeivel. A házaspárt Orosz Ákos és Gyöngy Zsuzsa alakítják, a kislányuk a Boggie-ra megszólalásig hasonlító Szeles Katalin. Ők adják a videóklip gerincét, de legfőképp Kati, a kislány, akinek a szemén keresztül látjuk a világot, ezt a speciális miliőt. A zenekar is felbukkan pár snitt erejéig: a munkásszálló egyik termében próbálnak. Itt találkozik az énekesnő és a főszereplő kislány világa.

"Nem szabad feladni." - üzeni a klippel Boggie. "Teljesen mindegy, hogy mennyire jössz hátrányos helyzetből, csinálni kell és kész. Helyetted senki sem fog jó életet adni. Ha azt hiszed már itt a vég, akkor vegyél egy nagy levegőt és próbálj meg kinézni a saját nyomorodból és küzdj egy jobb életért."

Boggie legközelebb október 24-én lép fel az A38 hajón. Idén 5 éve, hogy a Parfüm elindult világkörüli útjára, felkerült a Billboard listára, majd a második nagylemezért Fonogram díjat kapott és jött az Eurovízió. A harmadik nagylemez megjelenése után pedig az SXSW fesztiválon is fellépett.