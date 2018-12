Már videoklipben is feldolgozták a túlóratörvény elleni tüntetéseket

A miskolci Z!ENEMi nevű, saját definíciójuk szerint rap-rock crossover projekt, a 2018 - Magyarország című videoklipben dolgozta fel az elmúlt pár év tüntetéseit. A klip képben erős, szövegben egész találó, zeneileg meg picit a szegény ember Rage Against the Machine-je, de ettől még hallgatható.

A zenekar a kliphez ezt a megjegyzést fűzte:

Mikor ezt a dalt majd egy éve megírtuk, nem gondoltuk, hogy ilyen hamar ennyire aktuális lesz, de 2018 év végén mégis itt tartunk. Együtt jutottunk idáig, kimásznunk is együtt kell, mert csak egy Magyarország van és az mindannyiunké.

A zenekarban Balogh Szabi, azaz Juró az MC/énekes, Csontos Krisztián gitáros az after@all, a Haelo és a GodDAM zenekarokból ismert, Szvoboda László szintén gitáros, ő a PieOnEarben és a FreshFabrikban is játszott, Hudák Attila a Eclipse-ben kezdte, és a Bíborszélben is bőgőzik, Nagy Viktor dobos pedig szintén az after@all és a Haelo tagja volt, majd az AB/CD-ben is játszott.