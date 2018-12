Ezek voltak a kedvenc magyar klipjeink 2018-ban

Ahogy a Stenk indulása óta minden évben tesszük, idén is összeszedtük a kedvenc magyar klipjeinket. A tavalyi összeállításban az év legpolitikaibb dalának klipjét hoztuk ki győztesnek, azelőtt pedig a Pannonia Allstars Ska Orchestra és Riger János pornószakmában tett látogatását. A legjobb tízben idén többek között a rendőrnővé változtatott Péterfy Bori, kedvenc magyar furarapperünk, a hatalmasat hentergő Pajor Kristóf, egy nyolcmellű tengeri szörny, valamint a Quimby javítóintézeti meséje és a 30Y cuki kutyásvideója kapott helyet.

10. Perfect Pill: Mission

rendezte: P. Szabó Péter

Svédországban, egy igazi multikulti csapattal forgott klip a Perfect Pill Mission című számához, a végeredményről pedig a Twin Peaks és a Charlize Theron-féle Atomszőke is eszünkbe jutott. A főszerepeket egy magyar modell, Murányi Szilvia, valamint egy svéd színész alakítja, de a stábnak norvég, mexikói és német tagjai is voltak. A felvételek Malmöben és vonzáskörzetében készültek, ahol a magyar rendező is él, aki hatalmas rajongója a skandináv krimiknek, ez pedig szintén meglátszik a végeredményen.

09. Péterfy Bori & Love Band feat. Saiid: A kéket vagy a pirosat

rendezte: Miki357

"Bárhova indulsz, én jövök szembe" – énekli A kéket vagy a pirosat című dalában Péterfy Bori, és a hozzá készült videóban valóban ő jön szembe mindenhol Budapest legkülönbözőbb pontjain. Az énekesnőt így többek között igazoltató rendőrnőként, egy Aradi utcai élelmiszerüzlet eladójaként vagy egy Szondi utcai kínai gyorsbüfé pénztárosaként is láthatjuk. Nos, a szerelem tényleg valami ilyesmi. A szám közreműködője Saiid (Akkezdet Phiai), a rendezője Miki357, az operatőr pedig Rév Marcell volt.

08. Egs: Takaró

rendezte: Egs

"Amikor valakinek valami szar, az nekem jó. Ez engem nagyon nagy boldogsággal tölt el" – mondta nekünk pajkos mosollyal az arcán Egs, aki a fránya allergia miatt választotta magának ezt a művésznevet. A hegesztőnek készülő, vidéki gördeszkást a Pipi sikerei miatt kerestük fel Kiskunlacháza és Ráckeve között, ahol kiderült, hogy tényleg imádja az állatokat (nem csak a pipiket), és soha nem akart híres lenni, kisfiúként kukásnak vagy szippantósnak készült. Egs aztán a nyáron ismét nagyot dobbantott: akkor jött ki a Takaró, ami a heverészés szépségeiről szól, és amihez maga az alkotó készítette a videót is.

07. Quimby: Árnyék a szoba falán

rendezte: Ipacs Gergely

"Ami a Metallica karrierjében a San Quentin börtön, az Kiss Tibi zenekarának az aszódi javítóintézet" – írtuk, amikor a Stenken debütált az Árnyék a szoba falán klipje. A Quimby alvászavarral küszködő, látomásos felnőtteknek dedikált számához Ipacs Gergely készített videót, ami az intézmény mindennapjaiba enged némi betekintést néhány ottlakó srácon keresztül. "A kliphez olyan metaforikus közeget kerestem, ahol az apa-fiú kapcsolat és a hatalom aspektusai markánsan jelennek meg" – magyarázta munkáját a rendező.

06. Mermaid Tea Party & Uffalo Steez: Acid

rendezte: Nagy Zita

Egyetlen pucér testrész és erotikus segédeszköz sincs benne, mégis hemzseg a szexuális utalásoktól az Acid klipje, amit közösen jegyez az Uffalo Steez és Nagy Zita Mermaid Tea Party nevű projektje. "Nincs mese, bele kell fulladni a giccsbe" – írtuk mi is az év első munkanapján, amikor nálunk debütált a videó. A szám egyébként az az Uffalo Steez F.O.A. című EP-jén szerepelt, aminek szintén a Stenken volt a premierje. És hogy minek a rövidítése ez a három betű? A számok címét összeolvasva erre is megkapjuk a választ.

05. Tranzkaphka: Kodein

rendezte: Jakab Péter

Bár egy a Kodein szövegében egy cuccozós-medencés afterparty képei jelennek meg, a számhoz végül nem egy Project X-kaliberű videó készült, hanem valami sokkal komorabb. "Nem szerettünk volna egy tipikus házibulis őrjöngést látni, a szöveg szempontjából ez túlságosan kézenfekvő és illusztratív lett volna. Inkább a kritikai szemléletét fogta meg Peti a szövegnek: egy lány menekül valami fenyegető elől, ám hogy pontosan mi az, nem tudjuk, épp csak sejtésünk lehet róla, hiszen kívül esik a látókörünkön" – mondta Závada Péter az Indexnek.

04. Analog Balaton: 0112

rendezte: Hódi Levente

"Felfal a digitál, analóg baszatom" – énekli a 0112 című számában az Analog Balaton, miközben a videóban két fiatal srác randa szabadidőszerkókban birkózik egymással valami pusztában, gyaníthatóan mindentől távol. És lényegében ez minden, amit el lehet mesélni Hódi Levente és Tóth Fabó klipjéről (ők jegyzik a zenekar Medvelábnyom című dalának videóját is), de ezt a több kérdést is felvető, hajnali(?) életképet annyira meggyőzően ábrázolják, hogy csípőből igent mondtunk a premierre, most pedig itt a helye az év végi listánkon is.

03. 30Y: Szeretni akart

készítette: Fegyverneky Sándor, Lovrity Kata, Polhodzik Ádám

Ami 2016-ban Őzi, a magyar agár volt a magyar könnyűzenében (a Felső Tízezer klipjéből), az idén Peti kutya lett a 30Y videójából. A Szeretni akart című dal arról szól, mi történik, amikor az ember kisodródik a saját életéből, a hozzá készült videóban a főszereplő azonban nem egy ember, hanem egy négylábú, Peti, aki a tévéből rendel magának egy űrhajót, hogy aztán elrepüljön vele a saját életéből, miközben nem veszi észre a lehetséges társát, a mutatós nősténykutyust. "Valahogy így képzelem el egyébként az életünket: hogy annyira szeretjük önmagunk bánatát, hogy nem tudunk eleget tenni azért, hogy ez másképp legyen" – mondta a videó megjelenése kapcsán Beck Zoltán az Indexnek.

02. Minimyst: Mailand

rendezte: Turai Balázs

Egy nyolcmellű tengeri szörny lesz iszonyatosan szerelmes a Minimyst animációs videójában, aztán a klip végére az is kiderül róla, hogy ez az egész csak álca, valójában egy zsarnok, könyörtelen skalpvadász rejtőzik a különleges bikini mögött. "A főhős magányosan kalandozik a Lét Melodramatikus Óceánján, majd feltűnik előtte a másik nem egy szörnyű tagja. A hősies összecsapás szinte azonnal átvált tündibündi romantikába, majd amikor hősünk kellőképpen ellazult, ismét előjön partneréből a Szörny, és magával rántja őt a mélybe" – magyarázta a klipet jegyző Turai Balázs a Recordernek.

01. Mayberian Sanskülotts: Unreal

rendezte: Pajor Kristóf

"Vannak olyan pillanatok az életünkben, mikor úgy érezzük, kicsúszik a talaj a kezünk közül. Ilyenkor több választási lehetőség is kínálkozik: nem gurulunk le vagy legurulunk. A videoklip önmagába rúg, és koncepciójában az utóbbi lehetőséget választja mint egyetlen megoldást" – foglalta össze az Unreal klipjének filozófiáját Pajor Kristóf, aki nemcsak összekoszolódó főszereplője, hanem egyben rendezője is a videónak. A dalt egyébként szintén egy rossz párkapcsolat ihlette, amelyben a felek annyira mások, hogy szinte idegen létformának érzik a másikat.

A listát Libor Anita, Klág Dávid, Haász János és Flachner Balázs kollégáimmal pattintottuk össze.