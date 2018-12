Zűrös éve volt a magyar zenének

Idén végre a magyar könnyűzene is produkált valódi, szaftos botrányokat, amelyek napokig vagy akár hetekig is lázban tartották az országot. Összeszedtük a legfontosabbakat.

2018 emlékezetes éve volt a magyar könnyűzenének: a budapesti koncertjén Tankcsapda-számot játszott a Metallica, Kate McKinnon elrappelt egy versszakot az Animal Cannibals Yozsefváros című számából Jimmy Fallon talkshow-jában, a Dope Calypso pedig felléphetett a barcelonai Primavera fesztiválon, hogy csak néhányat említsünk a legemlékezetesebb pillanatok közül. 2018 azonban nemcsak ezek, hanem néhány botránya miatt is emlékezetes lesz az utókornak.

Mostani cikkünkben a legnagyobb port kavart sztorikat szedtük össze, amelyekben a történésük idején talán nehéz volt tisztán látni, utólag visszatekintve azonban már talán világosabbnak tűnnek a fejlemények. Így Kendrick Lamar szigetes rihannázása vagy a Pilvaker miatti jegyapokalipszis például nem került bele a gyűjtésünkbe, csak itt, a cikkünk elején említjük azokat, hogy lám, ilyenek is történtek idén.

Laár András ellopott erősítője

Bár még 2017 végén kezdődött, csak 2018 első napjaira bontakozott ki igazán a sztori: egy decemberi hajnalon feltörték Laár András autóját, ahonnan ellopták az erősítőjét, majd a zenész-humorista az eset után egy Facebook-posztban arra kérte az embereket, hogy ha ilyet látnak, jelezzék neki mielőbb. Rövidesen felbukkant egy állítása szerint segíteni próbáló férfi, Király ‘Edu’ Edvárd, aki épp akkoriban szerzett be egy ugyanilyen cuccot, ám az állítólagos jószándéka ellenére végül bilincsben vitték el a rendőrök.

Később Laár András fia, Laár Dávid is beszállt a buliba, aki akkor úgy nyilatkozott, hogy a mentősként dolgozó férfi félinformációkat terjesztett és minimum orgazdasággal vádolható, egyúttal azoknak is üzent, akik az apját a szájukra vették az interneten. Közben, hogy kiderüljön az igazság, aki csak tudta, igyekezett megszólaltatni a szereplőket, de zömében egymásnak ellentmondó nyilatkozatok születtek az ügyben. “Az Index lenne az utolsó akinek bármit is nyilatkoznék” – válaszolta egy üzenetemre Király Edvárd, majd végül maga telefonált be a szerkesztőségbe. Tisztán még ekkor sem lehetett látni.

Végül maga Laár András tett pontot az ügy végére egy január 4-én közzétett, rettenetesen hosszú bejegyzéssel:

Egy percig sem vitatom, hogy balgaság volt bennehagyni az autóban az erősítőt éjszakára, pláne az utcán, de ez azért nem akkora bűn talán, amiért köpködni kellene az emberre. (...) A nyomozás jelenleg is folyamatban van, továbbra is ismeretlen tettes ellen, Király Edvárdot nem vádolja senki semmivel, vallomását vizsgálják, az általa megadott információkat elemzik. (...) Nagyon sajnálom Király Edvárdot, hogy ebbe a helyzetbe került, de az események ilyetén alakulására ráhatásom egyáltalán nem volt. (...) Nagyon sajnálom, hogy olyan kép alakult ki rólam Király Eduárd posztja kapcsán, hogy én a számomra segítséget nyújtani akaró emberekbe belerúgok, s bűnbaknak kiáltom ki őket.

Az ügy tehát egy Facebook-bejegyzéssel kezdődött, majd azzal is csendesedett el.

Pásztor Anna fog nélküli zaklatója

"Megígérem neki, ha kiszabadulok, akkor sem keresem soha többé" – üzente októberben a börtönből Pásztor Annának az a dunaszerdahelyi férfi, aki a nyáron egy késsel a cipőjében próbált meg az Anna & the Barbies énekesnőjének közelébe férkőzni a zenekar Budapest Parkban adott koncertjén.

Mint kiderült, a férfi a második sorból, érvényes belépőjeggyel nézte az Anna & the Barbies koncertjét, amikor a zenekar fellépése alatt, a koncert első felében, elfogták a biztonságiak egy sokszorosított fénykép alapján.

A zaklató hosszú hosszú ideig (hónapokon át) bombázta kéretlen, zagyva tartalmú levelekkel Pásztor Annát, akivel szerinte egymásnak lettek teremtve, és aki állítása szerint csak mellette lehetne igazán boldog. A férfit az sem érdekelte, hogy az énekesnő házas, két gyermek édesanyja. Ahogy írtuk, Pásztor Anna összesen 196 oldalnyi levelet kapott a férfitól, aki többek között azzal fenyegette őt, hogy egymás után öli meg a családja és a zenekara tagjait.

Határozottan és egyértelműen mondhatom, sosem voltam nyitott az üzeneteire. Eleinte csak azért válaszoltam neki, mert nem akartam megbántani, de amint tolakodó és agresszív lett, én is és a párom is megmondtuk neki: álljon le. Majd miután ezt nem tette meg, sőt, éjjelente hívogatott is, letiltottuk. Több profilról is próbálkozott, de egyértelműen elutasítottuk

– mondta az ügyben Pásztor Anna.

A férfi később azt állította, hogy nem akart bántani senkit, pláne nem Pásztor Annát, csak azért volt nála kés, mert nincsenek fogai, az étkezéshez volt szüksége rá, hogy apró darabokra vágja az elemózsiát. Később azt a klasszikus érvelést is elővette, hogy ő nem zaklató, csupán szerelmes.

"Ha bűn az, hogy piszkáltam, zaklattam Annát, akkor vállalom a következményeket, és leülöm, amit kell. Bár már voltam házas, szeretnék újra megnősülni, gyerekeket, családot akarok. Ha Annával nem lehet, akkor majd mással" – mondta a dunaszerdahelyi férfi, akit egy igazságügyi elmeszakértő is megvizsgált.

P. J.-t erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatással vádolja az ügyészség, az év végére pedig az is kiderült, hogy elmeállapota kóros, paranoid személyiségzavarban szenved. Ha elítélik, akár két évig terjedő szabadságvesztést is kaphat.

A Nazareth matyóföldi bulija

“Mesokovesd, Hungary” – mindössze ennyi szerepelt a Nazareth honlapján a turnédátumok között, amikor az eszakhirnok.com kiszúrta, hogy a skót rockzenekar valamire készül Tállai András volt NAV-elnök szülővárosában. “Minek jön a Nazareth Mezőkövesdre július 14-én? Hova jön? Mennyiért? Miért kell titokban tartani? A Tállai is ott lesz? Adnak nekik matyóbabákat?” – sorakoztak a kérdések az oldalon.

Hogy a zenekar tagjai kaptak-e végül matyóbabákat, nem derült ki, az viszont hamarosan igen, hogy a Nazareth matyóföldi bulija ingyenes lesz a Rocklegendák Mezőkövesden nevű koncertsorozat nyitányaként, a Kavicsos-tó partján. A júliusi koncertnek ennek ellenére sokáig Facebook-eseménye sem volt, csak június végén jelentették be a mezokovesd.hu-n, így egy csomó rajongó mellett teljesen elment az ingyenes koncert híre.

Az Átlátszó hiába próbálta megtudni, hogy mennyiért lép fel az idén éppen ötvenéves zenekar Tállai András benzincsökkentő ex-polgármester és volt NAV-elnök városában, az önkormányzat üzleti titokra hivatkozva nem adott választ erre. Sőt, arra a kérdésre, hogy hány nézőre számítanak (konkrétan: mennyi mobilvécét rendeltek), szintén kitérő választ adtak.

Az oknyomozó portál ezután közérdekű adatigénylésben próbálta megtudni, mennyi volt a mezőkövesdi Nazareth-koncert teljes költségvetése, és ennek mekkora része volt a zenekar gázsija, a helyi önkormányzat azonban lepattintotta őket. "Mezőkövesd Város Önkormányzata nem kötött szerződést a Nazareth együttessel, ezért Önkormányzatunk nem rendelkezik az Ön által kért adatokkal. Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét" – írta válaszában dr. Jakab Orsolya, a város jegyzője.

Vagyis soha nem derült ki, mennyiért adott ingyenes koncertet a Nazareth a Matyóföld szívében.

A Hard Rock Magazin beszámolója szerint: “A környezet különben nagyon rendben volt, szépen gondozott parkkal a tó körül. A színpad egy nagyobb füves placcra került a sportcsarnok bejárata elé, így kényelmesen elfért a tömeg és viszonylag jó rálátás volt mindenkinek. (...) A szervezők megfelelő minőségű felszerelést béreltek az alkalomra, a zenészek meg hozták azt, ami tőlük elvárható. Pár apróbb technikai baki azért akadt, de nem volt nagyon zavaró.”

A zenekar egyébként december 5-én, szerdán, az A38 Hajón is fellépett, oda 6900, illetve 7500 forintért lehetett belépőt venni, a buli teltházas volt, minden jegy elkelt rá.

Majka és Curtis esete a kibaszott kábítószerrel

Bár a kommentek szerint az olvasók egy részének már a könyökén jött ki ez a sztori (bevallom, magánemberként nekem is), a számok azt mutatták, hogy Majka és Curtis szakítása nagyon is érdekelte a magyarokat. Az egész azzal kezdődött, hogy Majka a SZIN-es fellépése alatt, mindjárt az első szám után, bejelentette: drogproblémái miatt nem dolgozik többé Curtisszel.

Sajnos az elmúlt öt évben bejött a képbe egy harmadik barát, aki nélkül az én barátom, úgy tűnik, nem tud meglenni. (...) Ez a harmadik barát pedig nem más, mint az a kibaszott mocskos geci kábítószer

– mondta a színpadon Majka, aki végül nem mondta le, inkább egyedül nyomta le a bulit.

A tényleg csibész életet élő Curtis később bevallotta, hogy a szakítás éjszakáján 60 ezer forintjába fájt Szegedről hazataxiznia Budapestre. Az autóban a telefonját kikapcsolta, otthon azonban a barátnője azzal várta, hogy a balhéjukkal van tele az internet. “Petivel volt egy vitánk, mielőtt Szegedről leléptem, de tök más miatt, amiről nem akarok beszélni. Nem az volt, ami miatt lejáratott" – nyilatkozta utólag.

Majka aztán exkluzív, vágatlan interjút adott az Indexnek, ebben mesélt a szakítás előzményeiről. Sixx első kérdése az volt hozzá, ő maga drogozott-e, mire Majka beismerte, hogy fiatalon többször próbálkozott könnyűdrogokkal, de egy vasárnapi Disney-mesedélután alatt annyira rájött a para, hogy belátta, rossz úton jár.

Az üzengetésekben tényleg könnyű volt elfásulni, főleg miután kívülről Dopeman is beleugatott a történetbe, aztán a két fél fagyos találkozása után egy időre elcsendesedett a botrány. De valószínűleg nem sokáig, hiszen Curtis (aki közben Emilio oldalán kötött ki, nem úgy) nemrég megszellőztette, hogy hamarosan egy "kemény utcarap" számban üzen majd Majkának.

Az Ungárt is megmozgató Wellhello-balhé

Majka és Curtis szakításához hasonlóan szinte természeti katasztrófaként rázta meg a magyar popzenét a hír, hogy októberben a Wellhello produkció több tagja is kiszállt a csapatból. A kiválók közleménye szerint: “Egy az egész zenekart érintő véleménykülönbség miatt október 12-én délután Karácson Tamás (Fluor) e-mailben kinyilatkoztatta, hogy a vele egyet nem értőket, vagyis a formáció volt szaxofonosát, Bartók Mátét és vele együtt gyakorlatilag az egész Wellhello zenekart be fogja perelni. Ezt követően az esti Akváriumban megtartott koncert előtt minősíthetetlen és provokatív hangnemben beszélt a zenészeivel.”

A kaput azonban nem ez tette be, hanem az, hogy Fluor másnap úgy megfenyegette a szaxofonost egy sms-ben, hogy annak a testi épsége védelmében rendőrségi bejelentést kellett tennie. Fluor és Diaz hamarosan szintén megerősítette a hírt a Wellhello Facebook-oldalán, ahol a fenyegetésekről egyetlen szót sem ejtettek, inkább arra hegyezték ki a közleményt, hogy messze sodorta őket az élet egymástól, a köztük lévő kapcsolat már nem az igazi, “másfelé változtak”.

Aztán hamarosan kiderült: a pénzről szólt az egész sztori.

Fluor később a Rádió1 Balázsék című műsorában mondta el, hogy mi történt, és hogy utólag megbánta, amit írt. “Azt nem mondom, hogy szépeket írtam, de életveszélyes fenyegetésről szó sem volt. Felfokozott volt a hangulat, de már megbántam ezeket az SMS-eket. Az egyik zenekari tagunk lejelentette magát a két alapító tag mellé harmadik teljes értékű tagnak az előadói jogvédő irodának az egyik dalban, ezt mi utólag tudtuk meg, és megkértük, hogy vegye ki magát, amire ő nem volt hajlandó.”

Aztán megszólaltak a produkció továbbra is Fluorral és Diazzal dolgozó tagjai, akik szerint a Wellhello két arca mindig nagyon korrekt volt velük, majd jelezték, máris megtalálták az új tagokat a távozók helyére, akiknek azért sok sikert kívánnak. Később Fluor elmondta, hogy amíg nem tudják megoldani a vitás helyzetet, a jogdíjakat befagyasztják. “Bartók Máté gyönyörűen szaxofonozott a Diaz és általam megírt Rakpart végén, de nem gondoljuk úgy, hogy ezért neki teljes jogú tagként ugyanannyi járna, hiszen egy kész dal végét tette jobbá. Fájó az egykori zenekartagok, korábbi barátok elégedetlensége, de ez kettőnk projektje, egy kész produkcióba vontuk be a zenészeket, szóval ebből adódóan nekik nem jár annyi, mint a frontembereknek” – mondta a Blikknek.

Bartók Máté, még jóval a botrány előtt, így mesélt a Rakpart születéséről:

Fluor indokolatlan sorosozása

Fluor Tomi idén nem unatkozott: hiába kért elnézést, miután Soros György nevének bekiabálásval megtrollkodta a Petőfi TV Másik Jánossal és Pásztor Sámuellel készült interjúját, a korábban akár napi többször is játszott Wellhello-dalok váratlanul elhallgattak a Petőfi Rádión. Két nappal a sorosozás után még hajnalban megszólalt egy Wellhello-dal, majd tíz Fluor-mentes nap következett a rádióban. Sőt, úgy tudjuk, a sorosozás miatt lőttek egy petőfis dalpremierüknek is.

“Kicsit hosszúra és hóbortosra sikerült a hétvége, szeretnék bocsánatot kérni a Petőfi Tv dolgozóitól, nem akarnám szándékosan megnehezíteni senki életét, illetve azt sem szeretném, hogy bárkinek az én idiótáskodásom okozzon fejfájást a melóhelyén” – írta aztán Fluor a Facebookon, de a Wellhello-számok még jóideig nem kerültek vissza a petőfis rotációba.

Olyannyira nem, hogy Ungár Péter egyenesen a Médiahatósághoz fordult a cenzúra miatt, az egyik kormányellenes tüntetésen pedig szolidaritásból megszólalt az Apuveddmeg. A fejek felett imbolyogó mobiltelefonok látványa talán a Petőfi rádió szerkesztőit is megérintette, mert másnap reggel – 9 óra 9 perckor – már lemehetett a Zuhanj belém.

A történet aztán hepienddel végződött, és Fluor utólag úgy értékelte, a Petőfi jófej módon kezelte a történteket.

+1: Durcás külföldi zenészek

Mindig nagyra értékelem azokat a külföldi fellépőket, akik az idegen országokban adott koncertjeiken kerülik a mézesmázos, behízelgő jópofáskodást, amikor a közönségükhöz szólnak. Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy ezek az emberek valószínűleg akkor is ugyanilyen kellemetlenül hazudoznak, amikor épp udvarolni próbálnak valakinek. Akkor már inkább ne mondjanak semmit, vagy csesszenek le valakit a közönség soraiban, de irgalmatlanul, attól sokkal emlékezetesebb lesz a koncert, mint ha elmondanák, hogy mennyire csodálatos érzés itt játszani.

Szerencsére idén több ilyenbe is beleszaladtam: legutóbb például Peter Hook budapesti koncertjén, amikor a Joy Division és a New Order alapítója két szám között, máig nem teljesen világos okok miatt, hajtott el egy embert a francba. Néhány nappal korábban a barcelonai Mourn zenekar fakadt ki a Dürer kistermének díszletére, és fejtette ki, hogy nőként mennyire kényelmetlenül érzik magukat a klub színpadán, amelynek egyik oldalán két óriási női mell nő ki a falból, azzal szemben, a keverő mögött – tehát éppen amerre a zenészek néznek koncert közben – pedig egy szintén hatalmas női nemi szerv borítja majdnem az egész falat.

Ennél már csak az Arcade Fire frontemberének meglepetés dj-szettje volt emlékezetesebb: Win Butler a zenekara arénás koncertjét megelőző estén DJ Windows 98 név alatt teremtett hatalmas házibuli-hangulatot a budapesti Madách tér egyik (egyébként nem túl nagy) szórakozóhelyén. Az este már önmagában is emlékezetes lett volna, Butler azonban a Kraftwerk, Prince, a Blondie, a Daft Punk, a Queen, Bowie, a New Order és a Cure egy-egy száma után Szűcs Judith Ha táncolsz velem című dalát is elővette.

Az indulatokat viszont nem ez váltotta ki, hanem az, hogy a táncolók közül valaki rasszista megjegyzést tett Butler egyébként fekete perkására. DJ Windows 98 erre a dj-pult mögül kipattanva esett neki az egyébként italosnak tűnő embernek, akit aztán a közönség pfujolása mellett dobtak ki a helyről. A zenész később a mikrofonba mondta el, hogy miért lökte fel ezt a "motherfuckert", amihez később azt is hozzátette, hogy egyetlen barom nem fogja elvenni a kedvét, és a történtek ellenére is imádja Budapestet.

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)