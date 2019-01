Perrel fenyegetőzik a kamaszlányok szexuális zaklatásával vádolt R. Kelly

Hosszú évek óta téma az amerikai szórakoztatóipari körökben, hogy az egyik legnépszerűbb R&B énekesnek számító R. Kelly évtizedek óta kamaszlányokat aláz meg és bántalmaz szexuálisan, és vannak köztük olyanok, akiket a rabszolgájaként tart otthon. Az utóbbi időszakban egyre több ilyen történet látott napvilágot, és a Showtime tévécsatorna arra készül, hogy egy dokumentumfilmben mutatja be az énekes visszaéléseit. A TMZ információi szerint R. Kelly ügyvédje perre készül, ha a Showtime valóban leadja a filmet.

Kelly ügyvédje azzal érvel, hogy birtokába jutott két olyan felvétel, amelyen a Showtime emberei arról beszélnek, hogy a filmben megszólaló lányok közül egyesek hazudnak, de túl nagy volt a költségvetés ahhoz, hogy visszatáncoljanak a film elkészítésétől. Az első epizód január 3-án került adásba.

A hatrészes dokusorozat már így is meglehetősen macerásan készült el, Dream Hampton producer többek között arra panaszkodott a sajtónak, hogy gyakorlatilag háborúban állnak R. Kellyvel, és hiába kerestek meg több ismert előadót is, gyakorlatilag majdnem mindenki elutasította a megkeresést, hogy beszéljen R. Kellyről, köztük Lady Gaga, Jay-Z és Dave Chapelle is. Egyedül John Legend vállalta, hogy beszél az énekesről, illetve a The Rootsból ismert Questlove annyival hárított, hogy ő egész életében semmire sem tartotta R. Kellyt, és nem akar úgy tűnni, mintha egy pillanatig is védené őt.

Legutóbb tavaly májusban írtunk arról, hogy hiába szólal fel egyre több áldozat, egész egyszerűen senki nem akar semmit csinálni R. Kelly állítólagos szexuális visszaéléseinek kivizsgálásával.