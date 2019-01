Kormányellenes tüntetésekről forgatott klipet egy magyar metálzenekar

A tüntetéseket közvetítő újságíróknak és az ott megjelenő aktivistáknak dedikálja legújabb klipjét a budapesti Satelles hardcore/metál zenekar. Az együttes tagjai a téli túlóratörvénnyel és különbíróságokkal kapcsolatos kormányellenes tüntetéseken forgatták a videót.

- írja a zenekar angolul a Facebook-oldalán a videóhoz kapcsolódó posztban. Ebben írják azt is, hogy az Abandoned Kingdom (elhagyatott királyság magyarul) videóját az aktivistáknak és a tüntetésekről tudósító újságíróknak dedikálják.

A zenekar a videóról azt írta nekünk, hogy

december 12-én, miután kifogásolható keretek között megszavazta a Parlament a túlóratörvényt, valamint a közigazgatási bíróságok felállítását, bennünk is megfogalmazódott, hogy nem hagyhatjuk szó nélkül a történteket, mert alapjaiban ellenkezik mindazzal, amit a demokráciáról gondolunk. Azért is szerettük volna a kezdetektől fogva magunk is dokumentálni az eseményeket, mert féltünk attól, hogy az utca eseményeit más narratívában tálalja majd a kormányközeli média, miközben ezek az emberek nem hőbörögni mentek az utcára, hanem kiállni magukért, hogy jelezzék: van az országban több mint kétmillió ember, aki nem így képzelte a jövőjét a szavazáskor, és most sem.