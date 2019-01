Szimfonikus poszt-apokaliptikus rénszarvas-daráló extrém harcos-pogány skandináv-félszigeti metálzenét-e hallottál már?

Ha nem, nem baj, mert más sem nagyon, illetve most sem fogsz, hiszen a Heavy Túra nem egy dokumentumfilm amiben egy szimfonikus poszt-apokaliptikus rénszarvas-daráló extrém harcos-pogány skandináv-félszigeti metálban utazó finn zenekar életútját mutatják be az első, tétova, béna mozdulatokkal felkent arcfestéstől a Wacken fesztivál nagyszínpadának meghódításáig az obligát üvöltve hányós-szállodai szoba szétverős-radom groupie-val széjjelcsapva smárolós, szigorúan kézikamerás felvételekkel színesítve, hanem egy finn vígjáték.

A Hevi Reissu arról szól, hogy a vadregényes Finnország egyik falvában él egy Turo nevű 25 éves lúzer, aki a remek,

Impaled Rektum azaz Karóba húzott segglyuk

nevű zenekar énekese, immáron 12. éve, de erről a zenekari tagokon csak a haverjai ls a szűk családi kör tud, mert egy árva bulijuk nem volt még. Aszongya a szinopszis:

Megszállottan próbálnak a falusi próbatermükként szolgáló rénszarvas feldolgozó üzemben, ahol egy nap, legnagyobb meglepetésükre, egy híres norvég metálfesztivál főszervezője áll meg a bejáratnál. Kezébe nyomják a demójuka és már terjed is a faluban: az Impaled Rektum a legnagyobb norvég fesztiválon lép színpadra! Erre feloszlanak, de nem köll megijedni, lesz koncert így is.

Azaz ez is csak egy olyan zenés vígjáték lesz, mint az összes többi a This is Spinal Tap! óta, szerethető vagy annak szánt karakterekkel, tuti van benne egy részeges finn teherautósofőr és kikapós falusi menyecske aki a léángosképű dobosba szerelmes, és így tovább, de ha a végeredmény vicces tud lenni, nem zavar a kliséhalom. Márpedig a Heavy Túra jó ajánlólevéllel érkezik a mozikba: a 2018-as Jameson Cinefest Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíjas filmje volt.

A nagyközönség február 28-tól láthatja, előtte a Finn Filmnapok nyitófilmje lesz február 6-án, ráadásul Jukka Vidgren & Juuso Laatio rendezők és az egyik szereplő, Samuli Jaskio is Budapestre jön a díszbemutatóra.