Lady Gagának már kínos R. Kellyvel közös dala

1000 százalékig ezek mögött a nők mögött állok, hiszek nekik, tudom, hogy szenvednek, és biztos vagyok benne, hogy meg kell hallgatnunk, és komolyan kell vennünk őket

- írta ki Lady Gaga a Twitterre azután, hogy a Georgia állambeli Fulton megye kerületi ügyészsége nyomozást rendelt el R. Kelly ellen.

A döntésnek köze van ahhoz, hogy nemrég bemutattak egy hat részes dokumentumfilmet Surviving R. Kelly (Túlélni R. Kelly-t) címmel, amiben az énekes zaklatásainak áldozatai szólalnak meg.

Lady Gaga azt is bejelentette, hogy Do What U Want (With My Body) című, 2013-as közös dalukat le akarja vetetni az iTunes-ról és más streaming szolgáltatókról. A duett még az énekesnő ARTPOP című lemezére készült, és akkor gyorsan az eladási listák élére került. Ma már nemcsak az kínos, hogy duettet énekelt Kellyvel, akit korábban is többször megvádoltak kiskorúak szexuális zaklatásával, hanem az is, amit ez a dal üzen. Gaga, aki maga is szexuális zaklatás áldozata volt 19 évesen, azt mondja, hogy sokáig egy furcsa, poszttraumatikus állapotban volt, nem vette észre, mennyire eltorzult a gondolkodása.

R. Kelly-t még a kétezres évek elején vádolták meg azzal, hogy kiskorúval közösült. Erről videófelvétel is készült, amin egy Kelly-hez nagyon hasonló férfi és egy tizenéves kislány szerepelt. A felvétel eljutott a sajtóhoz, onnan pedig a rendőrségre is, de Kelly-t felmentették. Az énekes akkor került megint a hírekbe, amikor nemrég kitudódott: szinte szektás körülmények között, rabszolgaként tarthat fiatal nőket a házában. Ekkor merült fel először, hogy bojkottálni kéne az énekes dalait. Kelly ártatlannak vallja magát.