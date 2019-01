Mindenkinek megvan a maga története (MMAMT), ez a címe Egyedi Péter első szólólemezének, amelyet mi mutatunk be itt először a Stenken. Az Isten Háta Mögöttből, az Óriásból és más projektekből is ismert Egyedi ezzel az anyaggal egy új oldaláról mutatkozik be.

Az MMAMT nem teljesen új elnevezés, ugyanis Egyedi már egy ideje ezzel a címmel csinálja az egy szál gitáros fellépéseit, de most ezt a koncepciót fejlesztette tovább nagy zenekaros felállássá.

Nagyjából egy éve került helyre bennem a saját közlésem, hogy mi is vagyok én, mit és hogyan szeretnék. Amikor ez megvolt, hirtelen minden egyértelművé vált és szinte magától kezdtek történni a dolgok. Talán soha semmi nem mutatott annyira pontosan engem, mint ahogyan ez a lemez teszi

- írta nekünk Egyedi, aki nem mellesleg az Óriással 2017 legjobb magyar lemezét hozta össze szerintünk.

A lemez közel 50 perces, szóval nem egy rövid anyag, és Egyedi szerint az is előfordulhat majd, hogy a koncerten egyszerre akár tízen is lesznek a színpadon. A lemezen közreműködik Péterfy Bori is, ezzel pedig gyakorlatilag elkészült a folytatása a 2009-es Újraélesztő c. dalban hallható duettjüknek. Az albumon szerepel még egy versfeldolgozás is, méghozzá Kemény Istvántól, akivel régóta együtt dolgoznak a Rájátszáson.

A lemezről egyébként Beck Zoltán 30Y-frontember így nyilatkozott, hogy

a kimondás akarata nélküli kimondás lemeze lett ez.

Különlegesség még, hogy Egyedi maga rögzítette a dalokat, minden hangszert ő vett fel, és ő is keverte a lemezt, bár ebben és a masteringben segített neki Dorozsmai Gergőt, akit többek között a Gustave Tigerből is lehet ismerni, illetve segédkezett a korábban már említett 2017-es Óriás-albumon.

Az élő felállásban bizonyos részeken lesz fúvós szekció, és olyan zenészek játszanak majd Egyedivel, mint Örményi Ákos (Óriás), Hegyi Áron (Jazzékiel, Grand Mexican Warlock), Lee Olivér (ék, Trillion), Boros Levente (The Qualitons, Amoeba) és Jancsovics Máté (Kistehén, The Hybrid Drummer, Window).

A lemez január 15-től lesz publikusan elérhető mindenhol, január 22-én pedig élőben is lehet Egyedit kérdezni az új zenéiről, hogy március 6-án már mindenki rendesen felkészülve hallgathassa meg a MMAMT-ét élőben az A38-on.