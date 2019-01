Lesújtott régen a kürt, lesújt hát újra a kürt

Gyakorlatilag letarolta a magyar netet a Krúbi mellett feltűnt Dé:Nash Turul c. videója, amely még decemberben debütált nálunk. A leginkább poszthungarista trapelőadóként definiálható Dé:Nash most összerakott egy komplett EP-t tele kifacsart mélymagyarsággal, aktuálpolitikával, kormánykritikával és annyi iróniával, amennyit csak elbír a műfaj.

Első saját lemezem debütál most, melyben főleg kurrens és kevésbé kurrens politikai kérdésekkel foglalkozom, szinte végig egy markánsan kormánypárti karaktert felvéve.

- írta nekünk Dé:Nash a Krúbi-közreműkődéssel is bíró lemezről.

Az igazat megvallva nem vagyok maradéktalanul elégedett az elmúlt kilenc évvel, ellenkezőleg, számos problémám van vele. Az egyik ilyen a belföldi kormánykommunikáció ami rémisztően agresszív, uszító és persze durván effektív emellett. Olyannyira agresszív, hogy szerintem hangvételben vetekszik az igazán kemény reppek hangulatával, ez lenne a V4 KRÚ című szám üzenete. A Lehel skrtje is a nyugat felé üzengetés témáját dolgozza fel, csak jóval oldottabb hangnemben. A Keresztes Hadjárat 2019 című szám egy fiktív történetet mond el, melyben Krúbival felkerekedünk, hogy meg/visszaszerezzük a szentföldet hazánk számára, hisz a kereszténység végveszélyben mint tudjuk, így fontos a vallás védelmező nemzeteként a legdurvábban szakrális területek megszerzése egyfajta üzenet gyanánt is, meg amúgy is. A Turult talán nem kell magyarázni, egyfajta önidentifikáció ami megelőlegezi az egész lemez hangnemét és legitimálja a karakter magyarságot, világot érintő véleményeit amik a többi számban bontakoznak ki. A Rekonkviszta Diszkó pedig az elcsatolt területek visszataposásáról szól, melyben a trap-es verzék között technóra van lehetőség a taposásra, aztán a területi számarányokra felhúzva enyhén más irányt vesz a belepréselt tartalom.