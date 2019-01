A Sony kirúgta R. Kelly-t

Megválik a Sony a szexuális zaklatással vádolt R.Kelly-től, írja a Billboard. A döntés azután született meg, hogy nyomozás indult az énekes ellen, miután bemutattak egy hat részes dokumentumfilmet Surviving R. Kelly (Túlélni R. Kelly-t) címmel, amiben a zaklatásainak áldozatai szólalnak meg.

R. Kelly az 1990-es évek elején szerződött a Jive kiadóhoz, ami aztán idővel beolvadt a Sony BMG-hez. Az énekes azóta is a Sony egyik leányvállalatával, az RCA-jel volt szerződésben. Bár az énekes eddigi dalai továbbra is elérhetők lesznek, a kiadó nem kíván többé vele dolgozni. Nemrégiben Lady Gaga is kijelentette, hogy kínos az R. Kelly-vel közösen készített dala. Lady Gaga azt is bejelentette, hogy Do What U Want (With My Body) című, 2013-as közös dalukat le akarja vetetni az iTunes-ról és más streaming szolgáltatókról. A duett még az énekesnő ARTPOP című lemezére készült, és akkor gyorsan az eladási listák élére került.

Miután a dokumentumfilm lement a tévében, az Egyesült Államok egyik nemi erőszakkal kapcsolatos krízisvonalánál 20 százalékkal megnőtt a betelefonálók száma.

R. Kelly-t még a kétezres évek elején vádolták meg azzal, hogy kiskorúval közösült. Erről egy videófelvétel is készült, amin egy Kelly-hez nagyon hasonló férfi és egy tizenéves kislány szerepelt, ez a felvétel pedig eljutott a sajtóhoz, onnan pedig a rendőrségre is, de Kelly-t - aki önéletrajza szerint kiskorú szexuális erőszak áldozata volt – felmentették.

Az énekes akkor került megint a hírekbe, amikor nemrég kitudódott: szinte szektás körülmények között, rabszolgaként tarthat fiatal nőket a házában. A nőket gyakorlatilag szextárgyakként használja, a férfi minden kívánságának engedelmeskedniük kell, és életük olyan apró részleteit is felügyeli, mint a ruházatuk vagy a sminkjük. Amikor ezek a vádak nyilvánosak lettek, többen is bojkottra kérték a rajongókat. A 2017-es vádakról itt írtunk részletesebben .