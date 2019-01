Hamarosan letilthatjuk a minket irritáló zenészeket Spotifyon

Hamarosan le tudják tiltani vagy némítani a felhasználók az őket idegesítő előadókat Spotifyon, írja a Verge. A zenestreaming-szolgáltató már teszteli azt az új fejlesztést, és a Verge ki is próbálta már a hamarosan bevezetésre kerülő funkciót.

A blokkolás lényege, hogy a letiltott előadók számai nem kerülnek bele a lejátszási listáinkba, nem látszódnak a slágerlistákon sőt, még az automatikus rádiós lejátszásba sem húzza be őket az algoritmus. Az új funkció egyelőre csak az előadók zenéire vonatkozik, olyan számokat nem tilt le, amelyben a zenész csak közreműködik. A fejlesztést 2017-ben már majdnem bevezették, de akkor meggondolták magukat.

A Verge szerint a döntésben közrejátszhat az R. Kelly körüli balhé is, miután az énekesről szexuális visszaéléseiről és zaklatásairól több részes dokumentumsorozat készült, és elindult az interneten a #MuteRKelly, vagyis a némítsuk el R. Kelly-t mozgalom. A Spotify ennek hatására már kivette R. Kelly zenéit az összes saját készítésű playlistjükből, azonban az előadó zenéi még azután is elérhetők a platformon, hogy a hírek szerint kidobta a kiadója az énekest.

Az új funkció nekünk magyaroknak azért is lehet különösen érdekes, mert jelenleg a Spotify algoritmusa elég kaotikusan viselkedik, ha magyar számokat hallgattunk, és választhatunk bármilyen obskúrus hazai zenét, az algoritmus pár szám után ugyanúgy Király Viktornál, a Kowalsky meg a Vegánál vagy Deniznél fog kikötni, ami érthető módon elég frusztráló tud lenni. A jövőben viszont az ilyen előadókat akár le is tilthatjuk, így a rendszer is nagyobb eséllyel dob elénk olyan előadókat, akiktől nem kapunk agybajt.