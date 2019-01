Tavalyra ígérték, de még várni kell az új ABBA-dalokra

Senki sem húzta meg a vészjelzőt, de elmaradt az ABBA 2018 végére tervezett nagy visszatérése, amit mi is évekkel ezelőtt belengettünk. A legendás zenekar terve az volt, hogy összedobják a nagyszabású, virtuális valóságon alapuló, a digitális képmásukat szerepeltető Virtual ABBA nevű projektet, amiben két új számuk is szerepelt volna. Az American Idolt kitaláló Simon Fuller közreműködésével tervezett projekt ugyan kútba nem esett, de még várni kell arra, hogy bármi legyen belőle.

A zenekar először 2018 szeptemberében jelentette be, hogy a Virtual ABBA idénre tolódik, de most kiderült az is, hogy a két új dal (a címek: I Still Have Faith In You és Don't Shut Me Down) nyárig egészen biztosan nem fog megjelenni. "Remélhetőleg majd ősszel" - nyilatkozott a banda képviselője a Variety-nek.

Ugyan a képviselő nem tisztázta a késés okait, de az ABBA egyik tagja, Benny Andersson nemrég nyilatkozott egy rajongói oldalnak, ahol elmondta: amikor először megjelentek a hírek a Virtual Abbáról és az új számokról, akkor minden nagyon flottul ment, aztán egy adott ponton már nem ment olyan flottul. "De még mindig próbálunk megegyezésre jutni, hogy folytatni tudjuk a munkát" - mondta.

Andersson egy másik interjúban elmondta, hogy a két dal mellé lehetséges, hogy egy harmadikat is fel fognak venni, mert annyira jól érezték magukat a közös munka során.

Az ABBA négy tagja majdnem 35 évig nem mutatkozott nyilvános helyen együtt, 2016-ban azonban színpadra álltak egy alkalommal.