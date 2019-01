Kiderült az idei Kolorádó első fellépője

Először az új számáról szóló hírben jelent meg az infó a Stereogumon, hogy Magyarországra (pontosabban a cikk szerint: a horvát Budapestre) látogat az amerikai énekes-dalszerző Kurt Vile, méghozzá a Violators nevű zenekarával kiegészülve, de a helyszín és a dátum mellette árulkodó volt: június 21-én, a Kolorádó fesztiválon fog fellépni, ezzel ő lett az első név, akit bejelentettek a fesztiválra.

Kurt Vile még a tavaly a Szigeten fellépő The War On Drugs korai felállásának volt tagja, aztán szólókarrierbe kezdett. Egy lo-fi Neil Youngra emlékeztető dalai fokozatosan, egyre nagyobb körökben lettek ismertek, 2011-ben a Smoke Ring For My Halo, és főleg az azt követő Wakin' On A Pretty Daze és b'lieve i'm goin down.. című albumok már nemzetközileg is ismertté tették.

Legújabb, Bottle It In című albuma 2018-ben jelent meg.

A Kolorádót idén június 19. és 22. között rendezik meg, itt lehet jegyet venni a fesztiválra. A Kurt Vile-koncert Facebook-eventje itt van. A line-up további részét a jövő héten fogják a szervezők bejelenteni.