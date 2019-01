Lady Gaga élőben játszotta el, amit ő is átélt a Csillag születikben

Elég nagy szerencséje volt mindenkinek, aki Lady Gaga szombati, Las Vegas-i koncertjére váltott jegyet. Az énekesnő ugyanis mindenki meglepetésére az utolsó számhoz színpadra hívta Bradley Coopert, a Csillag születik rendezőjét és főszereplőjét, hogy együtt énekelje el vele a film Oscar-jelölt betétdalát.

Mindez épp elég nagy szám lenne magában is, de a gesztust még érdekesebbé teszi, hogy Gaga ezzel többé-kevésbé megismételte a film sztoriját: ott úgy indul el az énekesnő által játszott lány karrierje, hogy Cooper zenészkaraktere az egyik koncertjén meglepetésszerűen színpadra szólítja. Ráadásul aki látta a filmet, azt is tudja, miért énekli pont a Shallow című dalt egyedül Lady Gaga - ez még egy réteget hozzátesz a mostani duetthez. (Ami egyébként valószínűleg az Oscar-kampány jól megtervezett marketingeseménye volt, de annyi baj legyen.)

Cooper ezúttal zongorán kísérte filmjének női főszereplőjét.

Miután előadták a számot, véget ért a koncert, Gaga összes táncosa meghajolt és bemutatkozott. Cooper is közéjük lépett - a Variety tudósítása szerint "szégyellősen" -, meghajolt, és annyit mondott: "Bradley, köszönöm", majd a közönségbe dobta a baseball sapkáját.

A számot előadják majd az Oscar-díjátadó gálán is (nem tudni, hogy szólóban vagy duettben), ahol elhangzik majd egy másik jelölt is, az All the Stars Kendrick Lamartól és Sza-tól.

Lady Gaga mostani turnéja már korábban is bekerült a lapok hírrovataiba. Az énekesnő az előző héten a Million Reasons című számának közepén szólt be Donald Trumpnak a rekordhosszúságú kormányzati leállás miatt.

Vannak emberek, akik fizetésről fizetésre élnek, és szükségük van a pénzükre. Nem lehetne, hogy az Egyesült Államok kibaszott elnöke újraindítsa a kormányzatot?"

Gaga ugyanekkor kritizálta az alelnököt és feleségét, Karen Pence-t is egy LMBT-embereket diszkrimináló iskolával való együttműködésük miatt.

Trump szombaton sem úszta meg: Gaga akkor az I'm Afraid of Americans című David Bowie-feldolgozás felkonferálásakor szólt be neki.