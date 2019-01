Négy rockegyüttes pesti koncertjét is bejelentették

Sűrű nap volt a hétfő a rockzene rajongóinak: bejelentették a Wolfmother, a Three Days Grace, a Halestorm és Devin Townsend is.

Nem kell ahhoz dühösnek lenni, hogy rock and rollt játsszál. Ott van az a rengeteg metál vagy hardcore zenekar, akik rohadt dühösek, folyamatosan ordibálnak, és olyan, mintha mindig aggódnának valami miatt. Ez egyszerűen nem buli, a rock and roll pont ezért nem szórakoztató manapság."

Ezt nyilatkozta az Indexnek a Wolfmother frontembere, Andrew Stockdale, amikor jó tíz év késéssel, 2016-ban eljutottak Budapestre a klasszikus stadionrockot stadion nélkül is simán hozó zenéjükkel.

A hosszú szünet most nem ismétlődik meg, 2019-ben újra jönnek: június 15-én újra az Akváriumban adnak koncertet Budapesten.

Először jön viszont Magyarországra a hasonló stílusú, kanadai Three Days Grace. Ők pár nappal a Wolfmother előtt, június 11-én érkeznek a Budapest Parkba. Az együttes népszerűségéről sokat elmond, hogy csak az I Hate Everything About You című daluk hivatalos klipjével összeszedtek egy laza 221 milliós nézettséget.

Ráadásul az előzenekaruk sem lesz ismeretlen a rockereknek: a női énekessel kiálló, pennsylvaniai rockzenekar, a Halestorm kíséri őket.

Visszatér Budapestre a magyar fővárosban szinte már rendszeres vendégnek tekinthető kanadai csodabogár, Devin Townsend is. Az egykor Steve Vai gitárosaként is ismert különc zenész lassan harminc éve zenél megszállottan és folyamatosan, az extrém metáltól a progresszív rockon át az akusztikus műfajokig, az alienes metáloperától az egyedül feljátszott lemezekig.

Townsend most szólóprojektjével jön Magyarországra, november 30-án a Barba Negrába, miután március végén megjelenik új lemeze, az Empath, amelyen Frank Zappa producerével dolgozott együtt.