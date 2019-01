Michael Jackson családja kiakadt az énekesről készült dokumentumfilmen

Egyelőre csak a Sundance Fesztiválon mutatták be, de hivatalosan még meg sem jelent a Leaving Neverland c. dokumentumfilm, amely újra előveszi a Michael Jacksonnal szembeni pedofilvádakat. Az elhunyt énekes családja szerint nyilvános lincselés folyik Jacksonnal szemben.

A négyórás doku kifejezetten Jackson neverlandi birtokán történt állítólag gyerekmolesztálásokról szól, és megszólalnak benne többen is, akiket éveken át molesztált az énekes. A két érintett családja 1993-ban bírósági ügyet indított az ügyben, de mindkét esetet lesöpörte az asztalról a hatóság.

A család most kiadott egy közleményt, amelyben azt írják, hogy eddig minden alkalommal hallgattak, amikor Jacksont támadták különféle ügyekkel, de most eljött annak az ideje, hogy felszólaljanak a mostani nyílt lincselés miatt, ami az ügy körül történik. A család keselyűknek nevezte azokat, akik most az énekest bírálják.

Utóbbival kapcsolatban azokra utalt a család, akik már látták a filmet, és Twitteren írtak róla. Egy filmkritikus például azt írta, hogy 400-szor kell lezuhanyoznia ahhoz, hogy újra tisztának érezze magát a film után. A Daily Beast riportere pedig arról írt, hogy sokkal, de sokkal durvább részletek derültek ki Jackson vélt pedofíliájáról, mint azt gondoltuk volna.

Információnk szerint a dokumentumfilm tavasztól már elérhető lesz Magyarországon is.