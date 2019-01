Szakított a Kárpátia a Jobbikkal

"Panaszkodni, ahhoz értesz / Dörgölődsz az ellenséghez / Fattyúk vagytok mindahányan / Tüskék a nemzet talpában" – énekli legújabb számában a magyar nemzeti rock egyik legnépszerűbb produkciója, a Kárpátia.

Az Egyszerűen senkik vagytok című dal szerdán szöveges videóval együtt került fel a YouTube-ra, amelyben a zenekar néhány fényképpel egyértelművé is teszi, hogy kiknek üzen a dörgedelmes sorokkal.

Miközben vadul zakatol a nemzeti rock, a videóban olyan politikusok és közszereplők arcai bukkannak fel, mint Gyurcsány Ferenc, Szél Bernadett, Hadházy Ákos, Kunhalmi Ágnes, Fekete-Győr András, Gulyás Márton, Kálmán Olga, Vágó István, és még tényleg nagyon sokan mások. Például a jobbikos Gyöngyösi Márton és Mirkóczki Ádám is.

A felsorolás olyannyira nem teljes, hogy a dal végén a Kárpátia külön felhívást tett közzé: "Sajnos, a dal hosszára tekintettel a »képek« kategóriájában nem merítettük ki a teljes palettát. Ezért elnézését kérjük mindazon további »senkiknek«, akik nem kerülhettek bele a videóklippbe. (sic!) Üdv: Kárpátia"

A zenekar szerda napközben tette közzé a dalt a Kárpátia hivatalos Facebook-oldalán, ahol ezzel a kommentárral indították útjára: "Sziasztok! A Nemzeti oldalon, már szinte mindenki egyértelműsítette álláspontját bizonyos politikai szereplőkkel szemben. Ezzel a dallal ezt most mi is megtesszük."

A videó és a poszt alatti kommentekből jól látszik, hogy a zenekar állásfoglalása még a nemzeti oldalt is megosztja: vannak, akik örömmel fogadták a Kárpátia odamondását az "ellenséghez dörgölőző" Jobbiknak, többen viszont szégyenletesnek találják, hogy a korábban számos jobbikos rendezvényen fellépett zenekar, hirtelen hátat fordít nekik, és a kormány oldalára áll.

Az egyik kommentár például így fogalmaz:

Szóval, 2019-re oda jutottunk, hogy a Kárpátia szerint a jelenlegi ellenzék - beleértve a polgári konzervatív, jobboldali demokrata értékeket képviselő Jobbikot is - lennének a "senkik", míg a magyar nemzetet sárba tipró, társadalomromboló, uszító Orbán-rezsim pedig a "valakik"?

Az együttes frontembere, Petrás János egyébként októberben Márki-Zay Péternek is odaszólt egy hódmezővásárhelyi koncerten, ahol két szám között arról beszélt, hogy a politikus miatt talán utoljára játszhattak a városban. Ahogy augusztusban az Index is írta, a Kárpátia 5 millió forintot kapott az Emmitől dokumentumfilm-készítésre. (via Azonnali)