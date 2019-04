A Vágtázó Halottkémek megidézte a Himalája szellemét

"Megmagyarázhatatlan erők gyülemlettek fel, egyszerűen kaptuk a zenét" – mondja legújabb, Életzuhatag című albumának születéséről a Vágtázó Halottkémek. A Grandpierre Atilla által vezetett sámánpunk zenekar lemezét a Stenken lehet először meghallgatni.

A VHK szerint az album címe a radikális életigenlésre utal, ami jól kifejezi a zenekar aktuális állapotát is. Grandpierre hozzátette: egyenesen az égből érkező inspirációk hatására született a lemez. "Egyik korábbi VHK-kiadványra sem hasonlít, de végig érződik, hogy ugyanabból a gyökérzetből nő ki, és ugyanazt a fát teszi terebélyesebbé" – mondja az anyagról Sánta Kristóf basszusgitáros.

A VHK két törökbálinti elvonulás során rögzítette az albumot, amelyen több álomból született dal is szerepel. "A lemezanyag nagy részét három nap alatt vettük fel, alkotótábor jelleggel. Minden dalt egyben játszva rögzítettünk, közülük jópárat a lemezre került verzió előtt soha nem játszottunk el még hasonló formában sem" – árulta el Sánta Kristóf.

"A legtöbb zenekart stresszelné, ha metronóm nélkül, monitorrendszer nélkül és egyszerre, nem pedig hangszerenként, rögzítenének zenét. A VHK-ban viszont csak ez működik, ugyanis ez a természetes zenei folyamat, így működött az ősi időktől kezdve. A természetből fakadó zene nem szorítható korlátok közé, sem stúdiótechnikai, sem pedig zeneelméleti szempontból" – mesélte Szűcs Antal Mór gitáros, aki 2017-ben került a zenekarba.

A zenekar vezetője, Grandpierre Atilla így beszélt a lemez születéséről:

2016-ban indítottam el a VHK megújulását. Megkérdeztem mindenkit, miért játszik a zenekarban, megtalál-e mindent a zenekarban, aminek örülne, hogy mi hiányzik, és azt, hogy mit tart jó iránynak. A lemezfelvételre kétszer három napot szántunk, ezt alkotótábornak neveztük el. Az Annyi, annyi érzés szinte egy az egyben, teljesen készen pattant elő arra az inspirációra, hogy mozdítsunk meg valami igazit magunkban. A Végtelen rohan Veled szembe is a stúdióban született, egyszerűen abból a belső indíttatásból, hogy igazából mindig szerettem volna a magyar népzenében is élő őserőt tomboló teljében zenébe önteni. A Titokzatos élet, a Haj! Haj! Varázsdal és a Mindenség ünnepe pedig álomban jelentek meg, sikerült elcsípni őket, felvettem diktafonra, ezek inspirálták a CD-re került felvételeket. A Löket a Himalájában született, ahol Tomyval táboroztunk, amikor egy csodás hatású egyszemélyes gőzkamrában voltam. A Túl sokat vártam a legelső igazi VHK-szám volt, amit írtam, 1981-ben játszottuk először, most kerül végre lemezre. A fények éjszakáját Tomy citerajátéka inspirálta a stúdióban, a Belső világ koncerten, a többi az ötleteim alapján alakult ki.

Földi Tomy, a VHK gitárosa és citerása így emlékezett a Löket születésére: "Hihetetlenül nagy erő van a Löketben, ami már az első alkalommal kiderült, amikor Atillával egy szál akusztikus gitárral megtörtük a csendet a Himalájában. Egy kis kerek kunyhóban zenéltünk, és amikor kimentünk az épületből, mosolyogva csodálkozó indiai arcok vártak minket. Úgy gratuláltak, mintha akkor jöttünk volna le a színpadról. Másnap mesélték, hogy a hangok hallatán először azt hitték, hogy megjelent a Himalája szelleme."

Az albumot itt lehet meghallgatni:

A VHK április 13-án, szombaton, koncertezik a Dürer Kertben, ahol már az új lemez is kapható lesz, tavasszal Szegeden is játszanak, nyáron pedig a Fishing on Orfű, a Fekete Zaj és az Ozora fesztiválokon játszanak.

A Vágtázó Halottkémek először 1975-től 2001-ig működött, majd 2009-ben újjáalakult. Ekkor forgatott velük az Index videós csapata is.