Ismeretlen tettes járatja bolondját a magyar rendőrséggel

"Egyszerre idézi meg a Beastie Boys Sabotage című számának videóját, a Szomszédok képi világát és helyszíneit, valamint a Kisváros elképesztően izgalmas akciójeleneteit" – mondja a Felső Tízezer a legújabb klipjéről, amit a Stenken lehet először megnézni.

Sallai László zenekarának tavalyi, Majd lesz valahogy című albumát az év elején tökéletes bezzeglemeznek nevezve soroltuk 2018 legjobb magyar megjelenései közé. A lemezhez két klipet is forgattak, a legfrissebb fejlemény pedig az, hogy a szombati Record Store Dayre két új számmal is készült a zenekar. A most bemutatott videó a Felső Tízezer egyik új, Ismeretlen tettes című dalához forgott.

A klipet itt lehet megnézni:

A lemezboltok napjára készült EP Utálom a zenét címmel érkezik majd, ám a címadó dal hétfő óta már elérhető a zenekar YouTube-csatornáján. Az EP mindössze 30 sorszámozott példányban jelenik meg: a DVD-tok egy CD-t fog rejteni a két új dallal, a két éve megjelent Új városok épülnek EP 3 dalával, amely korábban fizikai hanghordozón nem jelent meg, valamint két titkos trackkel.

A DVD-tokba bújtatott kiadvány azonban nem csak zenét fog rejteni: lesz benne egy zine is, amit a zenekar basszusgitárosa, Balogh Gallusz tervezett, ebben pedig – az új dalok szövegei mellett – egy esszét is lehet majd olvasni a Felső Tízezer frontemberétől, Sallai Lacitól.

A videó Gazdagréten forgott, ahol a Felső Tízezer dobosa, Hromkó István felnőtt, és ahol a Szomszédok sorozat is játszódott. "István gyerekkora óta minden szegletét ismeri a környéknek. Érdekesség, hogy a klipben látható telefonfülkék mostanra eltűntek" – árulta el a zenekar.

A klipet Konkol Máté rendezte, aki így mesélt a munkáról:

Az Ismeretlen tettes készítése valószínűleg életem eddigi leggyorsabban megszervezett és legviccesebb forgatása volt. Bevontam Papp Tamás operatőr barátomat, kibéreltünk egy kamerát és néhány rendőrjelmezt, és a következő hétvégén már forgattunk is. Nehézséget csupán az óraátállítás miatti fáradtság és a vágás napjai alatt szerzett dallamtapadás okozott.

A zenekar április 11-én, csütörtökön, az Instantban koncertezik majd a Meg Egy Cukorka társaságában, majd szombaton, azaz a lemezboltok napján, az Almássy téri Musiclandben fognak minikoncertet adni, ahol később a Szabó Benedek és a Galaxisok, a Mayberian Sanskülotts és a Skeemers is zenél.